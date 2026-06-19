الجزائر تعود مخطوطة تاريخية نادرة تعرضت للبيع في باريس

السلطات الجزائرية نجحت في استرجاع مخطوطة تاريخية نادرة كانت معروضة للبيع في مزاد علني بباريس، تعكس التزام الجزائر باستعادة تراثها الثقافي والعلمي المسلوب. المخطوط يحمل عنوان 'مفيد المحتاج في شرح السراج' وهو من تأليف العالم الجزائري سحنون بن عثمان الونشريسي، ويعود تاريخه إلى عامي 1609 و1610 ميلادي. ويُعد هذا المخطوط وثيقة تراثية فريدة إذ يمثل شرحاً لكتاب 'السراج في علم الفلك' للعالم الجزائري البارز عبد الرحمن الأخضري البسكري أحد أبرز علماء الرياضيات والفلك في المغرب العربي خلال القرن السادس عشر.

19 يونيو 2026 - 14:15 | آخر تحديث 19 يونيو 2026 - 14:15 نجحت السلطات الجزائر ية في استرجاع مخطوطة تاريخية نادرة كانت معروضة للبيع في مزاد علني ب باريس ، في خطوة وصفتها السلطات بأنها تعكس التزام الجزائر باستعادة تراثها الثقافي والعلمي المسلوب.

ويحمل المخطوط عنوان 'مفيد المحتاج في شرح السراج' وهو من تأليف العالم الجزائري سحنون بن عثمان الونشريسي، ويعود تاريخه إلى عامي 1609 و1610 ميلادي. ويُعد هذا المخطوط وثيقة تراثية فريدة إذ يمثل شرحاً لكتاب 'السراج في علم الفلك' للعالم الجزائري البارز عبد الرحمن الأخضري البسكري (1514-1546م)، أحد أبرز علماء الرياضيات والفلك في المغرب العربي خلال القرن السادس عشر. ويجمع المخطوط بين الدقة العلمية والعمق الفقهي، ويعكس مستوى التقدم العلمي في الجزائر خلال الفترة العثمانية.

وتولت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عملية الاقتناء والاسترجاع بعد رصد المخطوط في المزاد. وبعد إتمام الإجراءات، سُلّم المخطوط إلى وزارة الثقافة والفنون تحديداً إلى الوزيرة مليكة بن دودة في 13 يونيو الجاري. وينحدر مؤلف المخطوط سحنون بن عثمان بن سليمان أحمد الميدوي الونشريسي (المعروف أيضاً بالبديري) من منطقة ونشريس في الجزائر (ولاية الشلف حالياً)، والذي كان فقيهاً مالكياً بارزاً وعالماً في العلوم الدقيقة خاصة الفلك والميقات.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الجزائر المستمرة لاستعادة مخطوطاتها ووثائقها التي هاجرت أو سُرقت خلال الفترة الاستعمارية أو عبر المزادات الدولية. وسبق أن استرجعت الجزائر وثائق عثمانية ومخطوطات أخرى، مؤكدة على أن التراث الثقافي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية وسيادتها





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الجزائر تراث ثقافي استرجاع المخطوطات تاريخية نادرة باريس السراج في علم الفلك

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