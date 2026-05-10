الجزائر يحقق فوزاً «قاتلاً» على الزمالك المصري في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

حقق اتحاد العاصمة الجزائري فوزاً «قاتلاً» على ضيفه الزمالك المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت) على ملعب «5 يوليو»، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. أحرز الزمالك هدفاً قاتلاً عن طريق نجمه البرازيلي خوان بيزيرا في الدقيقة 90+1، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، واحتسب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة بداعي وجود لمسة يد على مدافع الزمالك حسام عبدالمجيد. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الزمالك محمود بنتايج بسبب اعتراضه على قرار إلغاء الهدف واحتساب ركلة الجزاء، ليغيب بذلك الظهير الأيسر المغربي عن لقاء الإياب للإيقاف. وترجم أحمد خالدي ركلة الجزاء إلى هدف في الدقيقة 90+8، بتسديدة صاروخية على يمين حارس الزمالك مهدي سليمان. من المقرر أن يقام لقاء الإياب السبت القادم على استاد القاهرة الدولي، لحسم لقب بطل الكونفدرالية 2025-2026.

حقق اتحاد العاصمة الجزائر ي فوز اً «قاتلاً» على ضيفه الزمالك المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس (السبت) على ملعب «5 يوليو»، في ذهاب نهائي ال كونفدرالية الأفريقية .

أحرز الزمالك هدفاً قاتلاً عن طريق نجمه البرازيلي خوان بيزيرا في الدقيقة 90+1، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، واحتسب ركلة جزاء لاتحاد العاصمة بداعي وجود لمسة يد على مدافع الزمالك حسام عبدالمجيد. وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الزمالك محمود بنتايج بسبب اعتراضه على قرار إلغاء الهدف واحتساب ركلة الجزاء، ليغيب بذلك الظهير الأيسر المغربي عن لقاء الإياب للإيقاف.

وترجم أحمد خالدي ركلة الجزاء إلى هدف في الدقيقة 90+8، بتسديدة صاروخية على يمين حارس الزمالك مهدي سليمان. من المقرر أن يقام لقاء الإياب السبت القادم على استاد القاهرة الدولي، لحسم لقب بطل الكونفدرالية 2025-2026





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الجزائر الزمالك المصري فوز قتال كونفدرالية الأفريقية لقاء الإياب بطل الكونفدرالية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الصندوق العالمي للآثار يُدرج القمر ضمن قائمة المواقع المعرضة للخطرتم إدراج القمر ضمن قائمة مراقبة الآثار لعام 2025 بسبب فجر عصر الفضاء الجديد واستضافة القمر لأكثر من 90 موقعًا قمريًا تاريخيًا يتعلّق بوجود البشرية عليه.

Read more »

زيلينسكي يمدد سريان الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانياأعلن البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، أن فلاديمير زيلينسكي وقع على قوانين تمدد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما أخرى، حتى 3 فبراير 2026.

Read more »

مهمة جريئة من ناسا لإنقاذ تلسكوب فضائي من سقوط خارج عن السيطرةيتجه تلسكوب تابع لوكالة ناسا في مدار الأرض نحو السقوط ببطء، مع وجود احتمال بنسبة 90% لعودة غير متحكم بها إلى الغلاف الجوي بنهاية عام 2026.

Read more »

بتكوين تختتم الأسبوع الأول من 2026 دون تغيير كبير وسط ترقب المستثمريناختتمت عملة بتكوين أسبوعها الأول من التداول في عام 2026 دون تغيير يُذكر، متمركزةً حول مستوى 90 ألف دولار، في ظل ترقب المستثمرين لقرارات سياسية واقتصادية في واشنطن.

Read more »

الاتحاد الأوروبي يفرض على مواطنيه 'ضريبة أوكرانية' تقارب 250 يورو للفردوافقت لجنة سفراء دول الاتحاد الأوروبي على منح قرض مالي جديد لأوكرانيا وخدمة مدفوعاته، ويخطط الاتحاد لتوجيه مبلغ 90 مليار يورو إلى كييف على مدار عامي 2026 و2027.

Read more »

البرلمان الأوروبي يقر قرضا استثنائيا بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا حتى عام 2027منح البرلمان الأوروبي موافقته النهائية على قرض استثنائي لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو لتغطية نفقاتها عسكريا وماليا لعامي 2026 و2027، في خطوة تمثل دعما أوروبيا ضخما لكييف.

Read more »