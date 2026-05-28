الجزائر: مقصلة "المال الفاسد" تلتهم مزيداً من المترشحين للبرلمان

تُواجه الأحزاب الجزائرية المشاركة في انتخابات البرلمان الصعوبات الكبيرة في استخلاف مرشحيها بسبب إسقاط عدد كبير منهم وفقًا لنص قانوني. وشمل المنع كل الأحزاب وحتى المستقلين، ووصل في بعض الولايات إلى إسقاط قائمة مترشحين بكاملها.

في أعقاب الانتخابات التشريعية المقررة في الثاني من يوليو المقبل، تواجه الأحزاب الجزائرية المشاركة في هذه الانتخابات صعوبات كبيرة في استخلاف العشرات من مرشحيها. وفقًا لنص قانوني بات يشكل كابوسًا مرعبًا لهم، حيث وظفته السلطات الإدارية والأمنية كسلاحًا لمنع تغلغل المال الفاسد في ال سياسة .

وشمل المنع كل الأحزاب وحتى المستقلين، ووصل في بعض الولايات إلى إسقاط قائمة مترشحين بكاملها. أكد حزب "جيل جديد" المعارض، في بيان، أن "سلطة الانتخابات" رفضت عددًا من الترشيحات، التي قدمها محليًا وضمن دوائر الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، من دون تحديد عدد مرشحيهم المحظورين.

وأكد أن "قرارات الرفض، التي صدرت في أغلبها عشية عيد الأضحى، شملت تقريباً قوائم مترشحين كاملة، بما من شأنه تعقيد، بل وحتى جعل الإبقاء على قوائمنا، أو تقديم الطعون خلال فترة العيد أمرًا بالغ الصعوبة، بالنظر إلى الآجال القانونية المحدودة". ندّد الحزب بـ"أشد العبارات" هذه القرارات "غير المقبولة"، داعياً الرأي العام إلى "إدراك خطورتها".

موضحًا أن "قرارات الرفض هذه تكشف عن إرادة واضحة لعرقلة مشاركة حزب (جيل جديد) في الانتخابات التشريعية"، ومؤكدًا أن "النساء والرجال المعنيين بقرارات الرفض أعضاء فاعلون ومعروفون داخل الحزب. وقد تم تعيينهم قياديين بشكل قانوني من طرف هيئاته الرسمية، وفقًا لقانوننا الأساسي، وهم من الكوادر الشرعيين لحزب (جيل جديد)، وهم مكلّفون بتمثيله أمام الناخبين الجزائريين".

وفي تعليقه على إقصاء المترشحين، كتب عثمان معزوز، رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض، بحسابه بالإعلام الاجتماعي، موضحًا أن "أجهزة الظل داخل السلطة لا تنتج أبداً نوراً ديمقراطياً. وعندما تختار الإدارة مكان الشعب، يفقد التصويت كل معناه". وامتدت قرارات الاستبعاد لتشمل كبرى أحزاب الموالاة مثل "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"جبهة المستقبل"، و"حركة البناء الوطني"، عبر مختلف الدوائر الانتخابية.

وقد قوبلت هذه القرارات بامتثال صامت من قبل هذه التشكيلات دون أي رد فعل رسمي، وهو ما عكس تسليماً بقرار "سلطة الانتخابات"، التي بنت مواقفها على تقارير أمنية، رصدت تحركات المترشحين، لا سيما صلاتهم المفترضة مع "أصحاب المال المشبوه". واستندت "سلطة الانتخابات" في قرارات حظر المترشحين على مادتين من القانون العضوي للانتخابات (2021)، كانت إحداهما الأكثر استخدامًا وهي "المادة 200"، مع الاعتماد بشكل مكثف على بندها السابع، الذي يشدد على "ضرورة ألا يكون المترشح معروفًا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره على توجيه أصوات الناخبين".

وبسبب صياغتها الفضفاضة ومصطلحاتها المطاطية، تعرضت هذه المادة لانتقادات حادة؛ إذ سمحت لسلطة الانتخابات باستبعاد أسماء وقوائم وازنة، بناءً على تحقيقات وتقارير أمنية وإدارية تخص سلوك المترشح وعلاقاته، بمعزل عن صدور أي حكم قضائي نهائي يدينه. أما المادة الأخرى، وهي الأولى في ترتيب مواد القانون، فجاءت بعنوان "أخلقة العمل السياسي" في هدف أسمى ومرجعية قانونية، تنبثق منها بقية مواد النص التشريعي.

ويظهر تجسيد هذا المبدأ في الآليات التي نص عليها القانون لاحقًا، وقد حملت طابعًا عاماً تم إسقاطه على كثير من المترشحين لإبعادهم. أمام حالات الرفض، يمنح القانون المعني بالأمر، أو ممثل قائمة المترشحين حق اللجوء إلى القضاء الإداري عبر مسار طعن محكم ومقيد بآجال صارمة. وتبدأ هذه الإجراءات برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليمياً خلال 48 ساعة من تاريخ التبليغ بالقرار المعلّل، على أن تفصل المحكمة في هذا الطعن في غضون 48 ساعة من تاريخ إيداع العريضة لديها.

وإذا جاء الحكم الابتدائي مؤيداً لقرار الإقصاء، فيُتاح للمترشح فرصة ثانية وأخيرة للتقاضي من خلال استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية للاستئناف (مجلس الدولة) المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ تبليغه، لتلتزم بالفصل في موضوع الطعن بصفة مستعجلة في أجل أقصاه 48 ساعة، ليكون حكمها الصادر نهائياً وباتاً، وغير قابل لأي وجه من أوجه الطعن الأخرى، وموجب التنفيذ الفوري لإدراج المترشح أو تثبيت إقصائه. وفي حال ثبوت الإقصاء نهائياً بعد استنفاد درجات التقاضي، أو في حال فضلت القائمة عدم الطعن ابتداء، يمنح الحزب أو القائمة المستقلة مهلة قانونية، تنتهي قبل 25 يوماً من تاريخ الاقتراع لاستخلاف المترشح المقصى ببديل آخر يستوفي كامل الشروط القانونية.

أما إذا قوبل المترشح المستخلف بالرفض مجدداً من طرف "سلطة الانتخابات"، فإن حق القائمة يسقط في التعويض مرة أخرى، ويتم الاكتفاء بتعديل ترتيب القائمة آلياً عبر تقديم المترشحين الموالين في الترتيب مباشرة لسد ذلك الشغور.





