الجدعان: دول الخليج لن تسمح للحرب الإيرانية بتقليص خطط الإصلاح والاستثمار

وزير المالية السعودي يؤكد عزم دول مجلس التعاون على المضي قدماً في خطط الإصلاح والاستثمار بالبنية التحتية، مؤكداً أن المنطقة لم تتأثر بالحرب كما هو متوقع، وأن الاتفاقات الاستثمارية مستمرة.

أكد معالي وزير المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمسك بتصميم راسخ على عدم السماح للتطورات الأخيرة المتعلقة بالحرب الإيرانية بأن تؤثر سلباً على مسارات الإصلاح ال اقتصاد ي وخطط الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية .

وجاء تصريح معاليه خلال مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت في العاصمة واشنطن، حيث أوضح أن المملكة العربية السعودية، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، تواصل توقيع اتفاقيات استثمارية هامة تعكس الثقة المتواصلة في المستقبل الاقتصادي للمنطقة، وذلك على الرغم من الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة لم تشهد تأثيراً مباشراً لهذه الحرب، حيث اقتصرت صافرات الإنذار على مناسبتين فقط، وأن الحياة اليومية في ربوع المملكة قد سارت بوتيرتها الطبيعية والمعتادة خلال الفترة الماضية، مما يؤكد صلابة واستقرار الأوضاع الداخلية.

وقد أشاد معالي الوزير بالمرونة الاستثنائية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وبالرؤية الاستراتيجية التي توجه استثماراته المستقبلية. وقدم في هذا الصدد مثالاً حياً بخط أنابيب النفط 'شرق-غرب'، والذي تعرض لانتقادات في الماضي عند إنشائه قبل أربعة عقود، إلا أنه أثبت اليوم جدارته وأهميته الاستراتيجية للعالم أجمع. فقد لعب هذا الخط دوراً حاسماً في تعويض النقص في الإمدادات البترولية العالمية، لا سيما في ظل التحديات التي واجهت إغلاق مضيق هرمز، حيث ساهم في ضخ ما يصل إلى خمسة ملايين برميل من النفط يومياً، مما يؤكد البعد الاستشرافي للقرارات الاستثمارية التي اتخذتها المملكة.

وفقاً لمعاليه، فإن أي افتراض بأن التعافي من تداعيات الحرب الإيرانية سيكون سريعاً، حتى في حال توقف العمليات العسكرية، هو افتراض يتطلب إعادة نظر وتقييم شامل. وأكد الجدعان على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحظى بقبول جميع الأطراف المعنية، وحث الدول على ضرورة تهيئة شعوبها واقتصادات بلدانها للاستيعاب الكامل لفكرة أن عملية التعافي الشامل والكامل ستتطلب وقتاً أطول مما قد يتوقعه البعض. هذه الدعوة تعكس فهماً عميقاً لطبيعة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتؤكد على أهمية الصبر والتخطيط الاستراتيجي للمرحلة المقبلة.





مجلس التعاون الخليجي محمد الجدعان إصلاح اقتصادي استثمارات البنية التحتية

