الجزائر وأنغولا توقعان 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

وقعت الجزائر و أنغولا ، الاثنين، 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات بينها الاستثمار والاتصالات والمناجم والنفط والغاز. جاء ذلك خلال مراسم توقيع أشرف عليها الرئيس الجزائر ي عبد المجيد تبون ونظيره الأنغولي جواو لورينسو، وفق التلفزيون الجزائر ي الرسمي.

وفي وقت سابق الاثنين، بدأ لورينسو زيارة رسمية لمدة 3 أيام إلى الجزائر، يلقي خلالها خطابا أمام البرلمان، وفق إعلام محلي. وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات الاستثمار، والتكوين المهني، والبريد والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتعليم العالي، والصناعة الدوائية. كما شملت الاتفاقيات، النقل الجوي، والمناجم، والنفط والغاز، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بوزارة الخارجية الجزائرية، والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الأنغولية





