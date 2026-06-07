الجزائر تمدد عقد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش حتى 2028 وسط تأهلها لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تمديد عقد المدرب الفلبيني فلاديمير بيتكوفيتش حتى صيف 2028، مشيدًا بالإنجازات التي حققها المنتخب بما في ذلك التأهل لكأس العالم 2026 وصعوده في تصنيف الفيفا إلى المركز 28 عالميًا، مع تجديد عقود باقي الطاقم الفني لضمان الاستقرار والنجاح المستقبلي.

أعرب الاتحاد الجزائر ي لكرة القدم عن سعادته الكبرى بقراره تمديد عقد المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش حتى صيف 2028، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار المنتخب الوطني وتعزيز مسيرته المتصاعدة على الساحة الدولية.

جاء هذا الإعلان في وقت حساس، قبل أيام قليلة من انطلاق "الخضر" إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستُعقد في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث سيواجهون الأرجنتين حاملة اللقب في المباراة الافتتاحية المقررة في 16 يونيو، ثم سيكملون جدولهم بالمواجهات ضد الأردن والنمسا في دور المجموعات. بيتكوفيتش، الذي تولى مهمة قيادة المنتخب في 29 فبراير 2024، استطاع أن يحقق سجلاً مبهراً في 28 مباراة، حيث سجل الفريق 21 فوزًا، 4 تعادلات، و3 هزائم فقط، مع تسجيل 67 هدفًا واستقبال 22 هدفًا فقط، ما يدل على قوة الهجوم وصلابة الدفاع تحت قيادته.

تحت إشراف بيتكوفيتش، نجحت الجزائر في تجاوز تاريخها الحديث من الإقصاءات المتتالية في كأس أمم إفريقيا، لتصل إلى ربع النهائي في نسخة 2025، بعد أن عانت من إخراج مبكر في دور المجموعات في 2021 و2023. بالإضافة إلى ذلك، أظهر المنتخب قدرة ملحوظة على الصعود في ترتيب تصنيف الفيفا، فكان في المركز 43 عالميًا والسابع في القارة الأفريقية عند تولي بيتكوفيتش للمنصب، لتصل الآن إلى المركز 28 عالميًا والرابع قاريًا، ما يعكس تحسين الأداء والاستمرارية في النتائج الإيجابية.

وقد أكدت الإدارة العليا للاتحاد أن هذا التقدم لم يكن مصادفة، بل نتيجة لتطبيق استراتيجيات فنية وتكتيكية مدروسة، والاستثمار في كوادر مدربة ذات كفاءة عالية. إلى جانب تمديد عقد بيتكوفيتش، قرر الاتحاد الجزائري تمديد عقود باقي أفراد الطاقم الفني لتوفير استمرارية عمل الفريق. سيستمر المدرب المساعد دافيد موراندي ومدرب حراس المرمى غيدو ناني والمسؤول البدني باولو رونغوني في أداء مهامهم إلى جانب المدرب الرئيسي خلال السنتين القادمتين، ما يعزز التكامل بين جميع الأطراف الفنية ويضمن استمرارية البرامج التدريبية المتقدمة.

يجدر بالذكر أن عقد بيتكوفيتش الأصلي كان من المقرر أن ينتهي في 31 يوليو 2026، مباشرة بعد انتهاء دورة كأس العالم، لكن الاتحاد اختار أن يمتد العقد إلى 31 يوليو 2028، ما يمنح الفريق قيادة ثابتة خلال دورة تصفيات كأس العالم 2028 ومراحل تطوير اللاعبين الشابة. يأتي هذا القرار تجسيدًا للثقة المتبادلة بين الإدارة الفنية واللاعبين، ومؤشرًا على الرغبة في بناء برنامج طويل الأمد يهدف إلى تحقيق إنجازات تاريخية للرياضة الجزائرية على الساحة الدولية





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الجزائر كأس العالم 2026 فلاديمير بيتكوفيتش المنتخب الوطني الفيفا

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