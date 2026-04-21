الجامعة الإسلامية تفتح باب القبول للطلاب الدوليين لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تفتح باب التقديم للطلاب الدوليين عبر منصة ادرس في السعودية للانضمام إلى برامجها الأكاديمية ضمن رؤية 2030.

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الدوليين الراغبين في الانضمام إلى برامجها الأكاديمية المتميزة لعام 2026م، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها العلمي العالمي. وقد تم تفعيل عملية التقديم من خلال منصة ادرس في السعودية الرقمية، التي تعد البوابة الرسمية لاستقبال طلبات المنح الدراسية الداخلية والخارجية لمراحل البكالوريوس والدراسات العليا.

وتأتي هذه المبادرة لتفتح آفاقًا واسعة أمام الراغبين في نيل العلوم الشرعية واللغوية والتقنية في رحاب الجامعة، التي تعد منارة للعلم والمعرفة على مستوى العالم الإسلامي. وأشارت إدارة الجامعة إلى أن فترة استقبال الطلبات بدأت فعلياً من تاريخ 19 أبريل 2026م وستستمر حتى يوم 21 مايو 2026م، داعيةً جميع المتقدمين إلى ضرورة الالتزام بالموعد النهائي وعدم التأخر في رفع الوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية. كما شددت الجامعة على أهمية قراءة شروط القبول بعناية فائقة، حيث تتنوع المتطلبات وفقاً لكل تخصص ومرحلة دراسية، مؤكدة أن المنصة توفر دليلاً شاملاً يوضح التخصصات المتاحة وآلية تقديم الطلب ومتابعة حالته لحظة بلحظة، مما يسهل الإجراءات على الطلاب من مختلف أنحاء العالم. تعد هذه البرامج الأكاديمية ثمرة لخطط تطويرية تتبناها الجامعة الإسلامية، حيث تسعى من خلالها إلى تقديم مخرجات تعليمية نوعية تضاهي أعلى المعايير الأكاديمية الدولية. لا يقتصر دور هذه البرامج على التعليم الأكاديمي فحسب، بل تمتد لتشمل الإعداد المعرفي والشخصي للطلاب، ليكونوا قادرين على العطاء والتميز عند عودتهم إلى مجتمعاتهم، حاملين معهم رسالة السلام والوسطية. وتهدف الجامعة من خلال استقطاب النخب الطلابية إلى خلق بيئة تعليمية متنوعة ثقافياً، مما يسهم في تعزيز التبادل العلمي والحوار الحضاري بين الشعوب، وترسيخ قيم الانفتاح والتعاون الأكاديمي المثمر. إن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الطلبة وتوفير البيئة المحفزة للبحث العلمي والابتكار خلال فترة دراستهم في المدينة المنورة. تأتي هذه الخطوات المتقدمة في إطار مواءمة استراتيجيات الجامعة الإسلامية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع تطوير قطاع التعليم والارتقاء به كأولوية قصوى ضمن محاور التحول الوطني. وتعمل الجامعة على ترسيخ حضورها كوجهة عالمية رائدة للتعليم، بما يخدم نشر المعرفة وتوسيع نطاق أثرها الإيجابي في العالم. إن التزام الجامعة بفتح أبوابها للطلاب الدوليين يعكس دور المملكة الريادي في دعم التعليم العالي والبحث العلمي عالمياً، ويدعم بشكل مباشر توجهات الدولة في تعزيز العلاقات الثقافية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، مما يعزز من قوة ومكانة المملكة العربية السعودية في المحافل التعليمية الدولية ويحقق رؤيتها الطموحة في إعداد أجيال واعية ومؤهلة لقيادة المستقبل في مختلف الميادين العلمية والاجتماعية





