الجامعة الإسلامية تعلن عن برامج أكاديمية وتدريبية جديدة: دبلوم في القضاء والسياسة الشرعية وبرامج تأهيلية متنوعة

أعلنت الجامعة الإسلامية ب المدينة المنورة عن بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج الدبلوم العالي في القضاء و السياسة الشرعية ، مما يمثل خطوة هامة في تعزيز التخصصات الشرعية والقانونية وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة. يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الجامعة المتواصل لتطوير برامجها الأكاديمية وتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة في مجالات العدالة والتشريع.

يعتبر برنامج الدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية فرصة متميزة للطلاب والخريجين الطموحين لتوسيع معارفهم وتعميق فهمهم للأسس الشرعية والقانونية التي تحكم عمل المؤسسات القضائية والسياسية. يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لممارسة العمل في المجالات القضائية والشرعية بفعالية وكفاءة عالية.

يتضمن البرنامج مناهج دراسية متخصصة تتناول جوانب متعددة من القضاء والسياسة الشرعية، مثل الأحكام الشرعية في القضايا المدنية والجنائية، وأساليب الإثبات الشرعي، ونظم الحكم والإدارة في الإسلام، بالإضافة إلى دراسة القوانين والأنظمة ذات الصلة. كما يركز البرنامج على تطوير مهارات البحث العلمي والتحليل النقدي لدى المشاركين، مما يمكنهم من التعامل مع التحديات المعاصرة في مجالات القضاء والسياسة الشرعية.

يشكل هذا البرنامج إضافة نوعية للتعليم العالي في المملكة، ويسهم في تحقيق رؤية 2030 من خلال بناء قدرات وطنية مؤهلة قادرة على قيادة التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. من جهة أخرى، أعلنت شركة السقيفة لتطوير الأعمال، الذراع الاستثماري للجامعة الإسلامية، عن إطلاق برنامج 'المهارات النوعية' بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية الوطنية.

يهدف هذا البرنامج إلى تمكين العمل الخيري في المدينة المنورة من خلال تنمية مهارات المستفيدين وتأهيلهم لسوق العمل. يقدم البرنامج حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تغطي مجموعة متنوعة من المجالات، مثل التأهيل التقني للباحث الشرعي، وتأهيل معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتنمية المهارات الإعلامية، بالإضافة إلى برامج إدارة المشاريع بمنهجية P3 وبرامج تدريب المدربين (TOT).

يعكس هذا التعاون التزام الجامعة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتقديم الدعم للمجتمع المحلي من خلال توفير فرص التدريب والتأهيل التي تسهم في رفع كفاءة الأفراد وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم المهنية. يؤكد هذا البرنامج على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتزويد الأفراد بالمهارات اللازمة للمساهمة في التنمية المستدامة.

يهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة من خلال توفير برامج تدريبية متطورة تلبي متطلبات القطاعات المختلفة. تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة للجامعة لتحقيق التميز في جميع جوانب عملها الأكاديمي والاجتماعي. يعتبر هذا البرنامج مثالاً للتعاون البناء بين الجامعة والمؤسسات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

علاوة على ذلك، أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم العالي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهو برنامج حيوي يهدف إلى تعزيز تعليم اللغة العربية ونشرها كلغة عالمية. يتضمن البرنامج مسارات تدريبية متنوعة ومكثفة، تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللغوية والتربوية اللازمة لتدريس اللغة العربية بفعالية.

يركز البرنامج على تطوير قدرات المشاركين في مجالات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة اللازمة لتدريس قواعد اللغة العربية وأساليب تدريسها الحديثة. يعتبر هذا البرنامج استجابة للطلب المتزايد على معلمي اللغة العربية المؤهلين في جميع أنحاء العالم، ويسهم في تعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين المملكة العربية السعودية والعالم.

يهدف البرنامج إلى تخريج معلمين متخصصين قادرين على تلبية احتياجات الطلاب من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية. يمثل هذا البرنامج استثمارًا في المستقبل، حيث يساهم في نشر اللغة العربية كلغة عالمية وفي تعزيز التواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة. تسعى الجامعة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق الريادة في مجال تعليم اللغة العربية وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على نقل هذه المعرفة إلى الآخرين.

يعتبر هذا البرنامج إضافة قيمة إلى برامج الجامعة الأكاديمية، ويعكس التزامها بتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة في مجال تعليم اللغة العربية وتدريسها.





