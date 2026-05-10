الثورة الدفاعية التركية: استراتيجية الاكتفاء الذاتي من الصواريخ فرط الصوتية إلى المحركات النفاثة

تقرير شامل يتناول القفزات التكنولوجية للصناعات الدفاعية التركية، بما في ذلك تطوير صواريخ فرط صوتية ومحركات نفاثة ورادارات متطورة لتحقيق الاستقلال العسكري.

تسير تركيا بخطى حثيثة وثابتة نحو إعادة تعريف مكانتها في خارطة القوى العسكرية العالمية، حيث لم يعد طموح أنقرة مقتصرًا على تحديث ترسانتها التقليدية، بل انتقل إلى مرحلة الابتكار الجذري في تكنولوجيات السلاح الأكثر تعقيداً على مستوى العالم.

وتبرز في مقدمة هذه التحولات الجهود المكثفة لتطوير صاروخ فرط صوتي عابر للقارات، وهو المشروع الذي يحيط به غموض كبير نظراً لتعقيداته الفنية العالية وتحدياته الهندسية الجسيمة. إن التحدي الجوهري الذي واجه المهندسين الأتراك في هذا المسار لم يكن مجرد التصميم الهيكلي، بل كان يكمن في كسر قيود التبعية الخارجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في مجال الدفع الصاروخي.

فلفترة طويلة، كانت الصناعات الدفاعية التركية تعتمد على استيراد وقود الصواريخ من الموردين الدوليين، ولكن التحول الاستراتيجي تمثل في إنشاء منشآت تصنيع تسلسلية محلية لإنتاج الوقود والوقود المؤكسد. وتشير المعطيات الفنية إلى استخدام مزيج متطور من رباعي أكسيد النيتروجين كعامل مؤكسد مع وقود قائم على الهيدروجين، وهذا الإنجاز مكن تركيا من تشغيل أربعة محركات ضخمة تعمل بالوقود السائل، مما يجعل المنظومة الجديدة قادرة على تهديد وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي التقليدية والحديثة، وهو ما يعكس رؤية الدولة في تحقيق استقلال تقني كامل لا يخضع لإرادة القوى الخارجية.

وفي موازاة ذلك، لم يتوقف الطموح التركي عند حدود الصواريخ، بل امتد ليشمل قلب الصناعة الجوية والفضائية وهو المحركات النفاثة. فقد كشفت تركيا عن محرك غوجوك النفاث الذي يمثل ثورة في التصنيع المحلي، حيث تم الاعتماد كلياً على الموارد الوطنية في تطويره وتصنيعه. يتميز هذا المحرك بتصميم هندسي دقيق للضواغط الداخلية يختلف عن النماذج العالمية الأخرى، وبقوة دفع هائلة تصل إلى 42 ألف رطل، مع تدفق هواء يبلغ 420 رطلاً في الثانية، مما يجعله منافساً قوياً في هذا المجال الحساس.

كما تم تطوير محرك أونور التوربيني المخصص للمروحيات، والذي ينتج قوة تصل إلى 1550 حصاناً مع سرعة دوران مذهلة تبلغ 7000 دورة في الدقيقة، ونسبة انضغاط تصل إلى 7.4، ووزن خفيف لا يتجاوز 310 كيلوغرامات. إن هذه القفزات التقنية في مجال المحركات تمنح القوات المسلحة التركية قدرة فائقة على المناورة الاستراتيجية، حيث أن امتلاك تكنولوجيا المحركات يعني السيطرة الكاملة على القدرة الإنتاجية للطائرات والمسيرات دون الحاجة إلى تصاريح أو توريدات من الخارج، وهو ما وصفه الخبراء بأنه خطوة حاسمة نحو السيادة التكنولوجية.

أما على صعيد الحرب الإلكترونية والاستشعار عن بعد والأسلحة الذكية، فقد قدمت شركة أسيلسان رادار فولمار 500A الذي يعتمد تقنية المسح الإلكتروني النشط، وهو تطور يغير قواعد اللعبة في عمليات المراقبة والاشتباك الجوي والبحري. هذا الرادار المصمم للدمج مع الطائرات المسيرة المتطورة مثل أكينجي وأكسونغور، يمتلك قدرات رصد وتتبع فائقة للأهداف الجوية والبحرية والبرية في آن واحد، بما في ذلك السفن غير المأهولة والألغام البحرية، مع قدرة عالية على رسم خرائط طبوغرافية دقيقة في مختلف الظروف الجوية القاسية.

وبالتوازي مع ذلك، طورت تركيا ذخائر تولون المتسكعة في ثلاثة إصدارات مختلفة، منها إصدار تولون-إل الموجه بالليزر ونظام GPS، والذي يعتمد على رأس حربي يزن 113 كيلوغراماً بمدى يتجاوز 50 كيلومتراً. كما برز إصدار تولون-إف الذي يتميز بصمام إلكتروني وكاشف تقارب يسمح بتفجير الرأس الحربي فوق الهدف بدقة متناهية لضمان أقصى قدر من التدمير.

إن التكامل بين الرادار والمسيرة والذخيرة الذكية خلق دورة استهداف مستقلة بالكامل، تبدأ من رصد الهدف وتنتهي بتدميره، مما يحول الصناعات الدفاعية التركية إلى منظومة متكاملة وعالية التقنية تتجاوز في بعض جوانبها التوقعات التقليدية وتضع تركيا في مصاف الدول القادرة على قيادة الابتكار العسكري العالمي





الصناعات الدفاعية التركية الصواريخ فرط الصوتية شركة أسيلسان الاستقلال التكنولوجي الطائرات المسيرة

