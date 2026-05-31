التين المحلي يُلبي احتياجات السوق السعودي بنسبة اكتفاء ذاتي 107%

نجاح خطته التشغيلية لأسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة خلال موسم عيد الأضحى

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة عن نجاح خطته التشغيلية لأسواق النفع العام و المسالخ بالمنطقة خلال موسم عيد الأضحى، الذي ساهم في تحقيق انسيابية حركة الدخول والخروج، ووفرة وتنوع المعروض، وتنظيم عمليات التوافد على المسالخ .

وذكر الفرع أن الخطة التشغيلية راعت حجم الإقبال المتوقع من أهالي وزوار المنطقة لشراء الأضاحي وذبحها، من خلال تهيئة السوق مبكرًا، وتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة عبر (11) فرقة ميدانية تعمل على مدار الساعة، وأكثر من (300) كادر بشري من الأطباء البيطريين والمراقبين ومنظمي الحشود، إضافة إلى ما يزيد على (66) مركبة جوالة، و(514) عاملًا وجزارًا في المسالخ. وأشار الفرع إلى أن إجمالي المذبوحات خلال يوم النحر وأيام التشريق في منطقة المدينة المنورة بلغ (53,523) أضحية، عبر (17) مسلخًا بالمنطقة، مع متابعة أكثر من (160) حظيرة للأنعام، و(227) موقعًا لبيع الأغنام الموسمية المؤقتة (الجالبة)، واستبعاد الأنعام التي تظهر عليها علامات المرض أو الهزال الشديد.

وفيما يتعلق بأسواق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، نفذت الفرق الرقابية (2,160) جولة ميدانية، نتج عنها ضبط (173) مخالفة وإنذارًا، ومصادرة وإتلاف (10,675) كيلوجرامًا من الخضار والفاكهة، و(303) كيلوجرامات من الأسماك واللحوم غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى (172) كيلوجرامًا من الأسماك والروبيان المحظور صيدها، كما سلّمت الفرق الرقابية (2,354) كيلوجرامًا من المضبوطات الصالحة إلى جمعية حفظ النعمة، إلى جانب تنظيم دخول أكثر من (2,884) مركبة إلى الحراج المحلي





