التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة وتمددا للاحتلال رغم الهدنة

كشف تحليل ط nature التوسع الإسرائيلي في غزة وخرق الهدنة، مع إحصاءات عن الخسائر البشرية، واستراتيجية التوسع الأرضي، والأبعاد السياسية الداخلية لنتنياهو، والتحديات الإقليمية والدولية. ويتضمن التقرير رصداً للانتهاكات والتوسع في المنطقة الصفراء، ودور الغطاء الأمريكي، وتأثير الاستراتيجية على حالة الإنهاك الإسرائيلية، وملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته للهدنة المعلنة منذ العاشر من أكتوبر 2025، حيث لم يلتزم الطرف الإسرائيلي بوقف إطلاق النار unilateral بينما يلتزم الطرف الفلسطيني.

وقد تجاوز عدد اختراقات الهدنة من قبل الاحتلال إلى أكثر من 2200 اختراقا، مما أسفر عن استشهاد 945 فلسطينيا وإصابة حوالي ثلاثة آلاف آخرين خلال الفترة المذكورة. في تطور ميداني، أعلن جيش الاحتلال عن توسيع المنطقة الصفراء في قطاع غزة من 52 بالمئة إلى 60 بالمئة، مع توجيه تعليمات بزيادة المساحة المحتلة إلى 70 بالمئة، في مسعى لفرض حقائق جديدة على الأرض وتوسيع دائرة السيطرة رغم اتفاق الهدنة.

هذا التوسع يهدف إلى إخضاع غزة وإجبار المقاومة على تسليم سلاحها، من خلال استمرار الحصار وعدم إدخال المساعدات المتفق عليها، ومنع دخول لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع، وتعطيل عملية إعادة الإعمار، إلى جانب عمليات الاغتيال والتدمير المتواصلة. ويبقى الاحتلال في حالة توتير مستمر للأجواء لتسهيل الانتقال إلى الحرب في أي لحظة، وإبقاء القطاع في حالة إنهاك متعمدة، مما يفاقم المعاناة الإنسانية للسكان تحت غطاء دعم أمريكي متواصل وغياب الفعالية من قبل الدول الضامنة وهيئات الأمم المتحدة.

في السياق السياسي، ي todavia يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحقيق "إنجاز" عسكري أو سياسي يقدمه للناخب الإسرائيلي قبل elections مقررة في أكتوبر 2026، خاصة في ظل استطلاعات تشير إلى احتمال سقوط حكومته. لكن "عقدة" نتنياهو تكمن في عجزه عن إخضاع المقاومة ونزع سلاحها في غزة، وامتداد الفشل إلى لبنان وإيران، مما يدفعه إلى استخدام أداة التوتير وتفجير الأوضاع للهرب من كشف الحساب عن فشل أهداف الحرب.

الوضع الإسرائيلي يتسم بتزايد العزلة الدولية وتحول الكيان إلى حالة منبوذة، وبيئة إقليمية أكثر عداء، وأجواء صراعات مفتوحة غير قادر على حسمها، مع إنهاك كبير للجيش الإسرائيلي. من ناحية أخرى، قد تطرأ تغييرات على الاستراتيجية الإسرائيلية مع تراجع التدريجيّ للغطاء الأمريكي وتصاعد الضغوط الغربية وتعطل مسارات التطبيع، وزيادة عناصر الشد العكسي داخل الكيان.

في ملف إيران، تشير مصادر إلى أن مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بلغت المرحلة النهائية حول مذكرة تفهم، رغم استمرار الخلافات على التفاصيل، مما قد يؤثر على حسابات نتنياهو الذي يخشى توصل الطرفين إلى اتفاق قبل تحقيق أهدافه





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