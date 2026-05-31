التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام: إنجاز تاريخي في عهد الملك سلمان

في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شهد المسجد الحرام توسعة تاريخية هي الأكبر في تاريخه، حيث تم رفع المساحة الإجمالية إلى أكثر من مليون متر مربع لاستيعاب 30 مليون معتمر سنوياً. تضمنت التوسعة مبانٍ رئيسية وساحات وجسوراً وأنفاقاً ومرافق متطورة، إضافة إلى 22 قبة زجاجية متحركة وثابتة و140 مصعداً و680 سلماً كهربائياً. كما تم إنشاء نفقين وكباري ومشربيات زمزم، ومتابعة المشاريع بـ50 مهندساً على مدار الساعة.

شهد المسجد الحرام في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نقلة نوعية عبر التوسعة السعودية الثالثة ، التي شملت مبنى رئيسياً وساحات وجسوراً وأنفاقاً وخدمات متطورة، رفعت المساحات إلى أكثر من مليون متر مربع، بدعم ومتابعة مباشرة من ولي العهد لتحقيق مستهدف استقبال 30 مليون معتمر.

أكد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أكثر من مناسبة على أن أولى مهامه حراسة المقدسات الإسلامية والعناية بها، كما هو شأن قادة هذه البلاد بداية من الملك عبدالعزيز رحمه الله وأبنائه من بعده إلى هذا العهد الذي وصلت فيه خدمة الحرمين إلى مرحلة لم يسبق لها مثيل. بدأت جهود وأوامر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعناية والمتابعة الكاملة لأعمال توسعات الحرم المكي الشريف تؤتي أكلها بإذن ربها.

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خمسة مشاريع رئيسة ضمن المشروع الشامل للتوسعة السعودية الثالثة، وهي مشروع مبنى التوسعة الرئيسي، ومشروع الساحات، ومشروع أنفاق المشاة، ومشروع محطة الخدمات المركزية للمسجد الحرام، ومشروع الطريق الدائري الأول المحيط بمنطقة المسجد الحرام. قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بجولات عديدة على مستويات الإنجاز بالتوسعة السعودية الثالثة والمشاريع المرتبطة بالخدمات المقدمة لزوار بيت الله الحرام، والمنجزات المتعلقة بزيادة الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام لاستقبال الزوار والمعتمرين في إطار تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال أكثر من 30 مليون معتمر.

يعد مشروع التوسعة السعودية الثالثة نقلة نوعية في تاريخ المسجد الحرام حيث بلغ إجمالي مسطح المبنى 345000 متر مربع ويصل أعداد المصلين إلى 300000 مصلي ويحوي ساحات ومسطحات وجسور تبلغ مساحتها 239000 متر مربع تصل قدرتها الاستيعابية إلى 566000 مصلي أما مسطح مبنى الخدمات المصاطب فتبلغ مساحته 730000 متر مربع وقدرته الاستيعابية تقدر 264000 مصلي. تشمل التوسعة السعودية الثالثة أربع منارات بارتفاع 135 مترا ويبلغ عدد السلالم الكهربائية بكامل المشروع 680 سلما لتسهيل عملية تنقل الزوار في أرجاء التوسعة كما تقدر مساحة مسطحات كامل المشروع بـ 1371000 متر مربع.

يصل إجمالي المصاعد الكهربائية بمشروع توسعة المسجد الحرام إلى 140 مصعدا موزعة بين 44 مصعدا في مبنى التوسعة و42 مصعدا في الساحات و64 مصعدا بمبنى المصاطب و24 مصعدا بمبنى المنارات ومبنى الإخلاء 6 مصاعد تتراوح قدرة تحملها بين 1600 كج لمصاعد الزائرين و2500 كج لمصاعد الخدمات و7000 كج لبعض مصاعد خدمات مبنى التوسعة.

ضمت التوسعة للحرم المكي 22 قبة موزعة على النحو التالي 12 زجاجية متحركة و6 زجاجيات ثابتات على منسوب الطابق الثاني والثاني ميزانين وأربع قباب ثابتات على القاعات الوسطية الموجودة بالطابق الثاني تقع القبة المتحركة أعلى الممر الشرفي لمبنى التوسعة السعودية الثالثة بقطر خارجي 36 مترا وارتفاع داخلي 25 مترا ووزن 800 طن بواجهات داخلية وخارجية من الرخام والزجاج للفتحات أما الأسطح الخارجية من الفسيفساء الملوّن وأسقف داخلية من الخشب المرصع بالأحجار الكريمة وتفتح القباب الزجاجية عن طريق وحدة تحكم مركزية لتوفير التهوية الطبيعية حينما تكون درجة الحرارة مناسبة وتقع القباب الزجاجية المتحركة أعلى الأفنية الخلفية والوسطية بإجمالي عدد 12 وحدة بأبعاد القباب 28.5×17 مترا وارتفاع خارجي 8.75 متر ووزن نحو 300 طن وتفتح عن طريق وحدة تحكم مركزية لتوفير التهوية الطبيعية حينما تكون درجة الحرارة مناسبة وتقع القباب الزجاجية الثابتة على منسوبي الطابق الثاني والثاني ميزانين بإجمالي عدد 6 وحدات وأبعاد 9×14م وارتفاع داخلي 35.5 متر وارتفاع خارجي مترين ووزن نحو 20 طنا كما تقع القباب الثابتة أعلى القاعات الوسطية الموجودة بالطابق الثاني بإجمالي عدد 4 وحدات وقطر خارجي 16.6 متر وارتفاع داخلي 9.6 متر وارتفاع خارجي 13.6 متر ووزن 25 طنا للوحدة بواجهات خارجية وداخلية من الرخام والزجاج للفتحات وأسطح خارجية من الفسيفساء الملوّن وأسقف داخلية من الخشب المرصع بالأحجار الكريمة.

أطلق مشروع توسعة المطاف الرواق السعودي في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز فضااعف هذا المشروع مساحة الحرم المكي من 12 ألف متر مربع إلى أكثر من مليون متر مربع ويتكون من 4 أدوار الدور الأرضي والدور الأول والدور الثاني والسطح ويستوعب 278 ألف مصل و107 آلاف طائف في الساعة. يبلغ إجمالي مشربيات زمزم 2010 مشربية تتوزع بين 396 موضعا لشرب مياه زمزم و902 موضعا لشرب مياه زمزم بطول الشوترات كما يحتوي مبنى الخدمات والساحات على 712 مشربية.

بالنسبة للطرق والأنفاق التابعة للمشروع فيصل طول نفق القشاشية الأيمن 490 مترا ونفق القشاشية الأيسر 494 مترا ونفق الفلق 120 مترا وكوبري المسجد الحرام بطول 111 مترا وصلة كوبري محطة المروة بالطريق الدائري 28 مترا وكوبري جبل الكعبة بطول 240 مترا وكوبري أم القرى بطول 274 مترا وكوبري محطة المروة بطول 435 مترا ومنحدر خلف محطة كدى بطول 165 مترا وكوبري المسخوطة بطول 305 أمتار.

تحقيقا لرغبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في متابعة مشاريع الحرم المكي كشفت رئاسة الحرمين الشريفين مؤخرا عن كونها تتابع تنفيذ مشاريع الحرم المكي الشريف عبر 50 مهندسا مختصا في الإشراف والمتابعة عبر 4 فترات موزعة على ساعات الليل والنهار وذلك لضمان مسير المشاريع الخاصة بالحرم وفق الجدول الزمني المعتمد لتلك المشاريع ليتسنى الاستفادة من أجزاء كبيرة منها خلال المواسم القادمة





