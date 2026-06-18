التلاعب بالترند: كيف تزرع شركات التسويق الشعبية الاصطناعية لفناني الإندي؟

كشف تقرير حديث عن ممارسات غير أخلاقية تستخدمها شركات تسويق الموسيقى لخلق شعبيات مزيفة لفناني الإندي عبر التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي وخدمات البث، مما يثير تساؤلات حول نزاهة Charts الموسيقية.

تعرف الموسيقى المستقلة أو ال إندي بأنها تلك الموسيقى التي تُنتج خارج إطار شركات الإنتاج الكبرى ولا تنتمي بالضرورة إلى نوع موسيقي واحد محدد. وترتبط هذه الفرق والموسيقيين بصورة الفرق غير التجارية والأصيلة، حيث يفترض جمهورها أن شهرتهم تأتي من موسيقاهم وجهودهم الخاصة فقط.

لكن مؤخرًا، كشف تقرير عن أن الضجة المحيطة بفرق مثل Geese وفنانين مثل Sombr وJane Remover وMk.gee بُنيت جزئيًا على الأقل عبر التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي. في نهاية مارس، أعلن أندرو سبيلمان وجيسي كورين، مديرا شركة التسويق الأمريكية Chaotic Good Projects، التي تمثل بعض هؤلاء الفنانين، أن جزءًا كبيرًا من عملهم يتمثل في نشر عدد كافٍ من المنشورات عبر عدد كافٍ من الحسابات ذات الوصول الواسع، لإعطاء الانطباع بأن أغنية ما أصبحت "ترند".

بمجرد حدوث ذلك، تبدأ منشورات الفنان الأصلية في تحقيق أرقام أفضل. تستخدم الشركة نظامًا آليًا يعتمد على آلاف هواتف الآيفون التي تدير عددًا هائلًا من حسابات التواصل الاجتماعي لدفع الأغاني نحو الانتشار. يرى المسؤولون على الشركة أن هذه "المحاكاة للترند" هي مجرد دفعة أولية لفنانين قد لا تحظى أعمالهم بالاهتمام دون هذا الدعم. وحتى بعد وصول الفنان إلى مرحلة requiring دعم أكبر، مثل الظهور في برنامج Saturday Night Live الشهير، تبدأ مرحلة جديدة من الترويج.

يوضح سبيلمان: "في اللحظة التي يُعرض فيها ظهور الفنان على SNL، يجب أن تنشروا مئة مرة أنه أفضل أداء في السنة". وقد تحدث مدير الأعمال الموسيقية الأمريكي كريس أنوكوتي، الذي عمل مع نجمات مثل Rihanna وKaty Perry وSelena Gomez، بصراحة عن هذه الممارسات في بودكاست، قائلًا إن شركات الإنتاج تستعين بشركات ترويج ترفع أرقام الاستماع للأغاني بعشرات الآلاف بشكل مصطنع. وأضاف: "كل شخص في صناعة الموسيقى رأى شركات تغش. أنا أيضًا غششت.

هم يسمون ذلك تسويقًا، لكنني أسميه احتيالًا. أنت تتلاعب بالمشاهدات، والترتيب في القوائم، والبيانات، وتدفع مقابل تشغيل الأغاني في الإذاعات. هذا احتيال". رغم تطور أساليب التلاعب اليوم، فإن المبدأ نفسه قديم بقدم صناعة الموسيقى، حيث لطالما لجأت شركات الإنتاج ومديرو الأعمال إلى وسائل مشكوك أخلاقيًا وأحيانًا غير قانونية للترويج لفنانيهم.

ففضيحة "Payola" في أواخر خمسينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة دليل على ذلك، حيث كان بعض منسقي الأغاني ومديري الإذاعات يحصلون على أموال أو هدايا مقابل تشغيل أغنيات معينة بشكل متكرر، مما ساهم في رفع شعبيتها بشكل مصطنع. ومنذ عام 1960 أصبحت هذه الممارسة محظورة قانونيًا. في السبعينيات، مارست شركة Casablanca Records تأثيرًا كبيرًا على ترتيب الألبومات في القوائم الموسيقية، حيث قام نائب رئيس الشركة آنذاك، لاري هاريس، بدفع "رشوة" لمحرر مجلة لضمان ظهور ألبومات فرقها في القوائم.

وكان ذلك مهمًا لأن متاجر كبرى مثل Walmart وKmart كانت تبيع فقط الألبومات الموجودة ضمن قوائم بيلبورد. في التسعينيات، جرى التلاعب بأرقام مبيعات الأقراص الموسيقية عبر تمرير الباركود الخاص بالأقراص المدمجة مرارًا على أجهزة المسح الضوئي بعد إغلاق المتاجر مقابل المال. كما أرسلت شركات الإنتاج فرقًا تُعرف باسم "Street Teams" لشراء كميات كبيرة من الأقراص بهدف رفع المبيعات بشكل مصطنع. في أوروبا، كانت قائمة "Media Control" في ألمانيا مؤثرة للغاية، حيث كان بمقدور منسق الأغاني فيه التأثير بقوة على القوائم.

بحيث أي فنان يؤدي أغنيته الجديدة هناك كان يضمن تقريبًا دخول قائمة أفضل عشر أغنيات في ألمانيا خلال الأسبوع التالي، مما ساهم في ظهور نجوم عالميين مثل Michael Jackson وMadonna وBackstreet Boys. عام 2019، اعترف هاكر مجهول يُدعى "كاي" في وثائقي لشبكة "Y-Kollektiv" الألمانية بأنه ساعد بعض نجوم الراب الألمان على تحقيق نجاحات في القوائم الموسيقية عبر اختراق ما بين 150 ألفًا و250 ألف حساب ألماني على سبوتيفاي.

并且 كان يستخدم بيانات تسجيل الدخول لتشغيل الأغاني بشكل متواصل عبر الحسابات المخترقة، ما يرفع أرقام الاستماع وترتيب الأغاني ويزيد أرباحه. أما شركة "Chaotic Good Projects"، فقد حذفت لاحقًا معلومات عن أساليب عملها من موقعها الإلكتروني، ويبدو أن الحديث بصراحة عن هذه الممارسات لم يكن مفيدًا لأعمالها





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