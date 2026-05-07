التوترات الأمنية في شرق آسيا: تحديات نووية كورية ومناورات دفاعية يابانية في الفلبين

تحليل شامل للموقف الكوري الشمالي الرافض لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وبالتوازي مع استعراض القوة العسكرية اليابانية عبر إطلاق صواريخ مضادة للسفن في بحر الصين الجنوبي لتعزيز أمن الحلفاء.

تشهد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تصاعدا ملحوظا في حدة التوترات الأمنية والعسكرية، حيث تتقاطع الطموحات النووية ل كوريا الشمالية مع التحركات الدفاعية المتزايدة لليابان وحلفائها في المنطقة.

في تطور لافت، أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بلادها لم تعد ملزمة بأي معاهدات دولية تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية، وهو الموقف الذي يأتي في سياق تحدي بيونغ يانغ المستمر للضغوط والعقوبات الدولية التي تفرضها القوى الكبرى بهدف تفكيك برنامجها النووي وتجريدها من ترسانتها. وقد نقلت الوكالة الرسمية عن كيم سونغ، الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، تصريحات شديدة اللهجة وجهها إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول التي وصفها بأنها تعمل على إفساد الأجواء العامة في مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي من خلال إثارة قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

وأكد الممثل الدائم أن وضع كوريا الشمالية كدولة تمتلك أسلحة نووية هو أمر واقع لا يمكن تغييره عبر التصريحات الرنانة أو الرغبات أحادية الجانب التي تحاول أطراف خارجية فرضها، منددا بما وصفه بالأعمال اللصوصية والمخزية التي تمارسها واشنطن في محاولتها لتقويض حق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في امتلاك هذه الأسلحة كضمانة عادلة لأمنها القومي. وبالعودة إلى التسلسل الزمني، كانت بيونغ يانغ قد صادقت على معاهدة عدم الانتشار في عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين، لكنها أعلنت انسحابها النهائي منها في عام ألفين وثلاثة إثر خلافات حادة مع الإدارة الأمريكية، وهو انسحاب لا تزال شرعيته القانونية محل جدل دولي واسع.

ورغم القمم التاريخية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والزعيم كيم جونغ أون في عامي ألفين وثمانية عشر وألفين وتسعة عشر، إلا أن المفاوضات انهارت لاحقا، في حين تظل التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن كوريا الشمالية قد أنتجت مواد انشطارية تكفي لصنع ما يصل إلى تسعين رأسا نوويا، مما يعزز من قدراتها الردعية ويزيد من قلق الجيران. على الجانب الآخر من المشهد الإقليمي، تواصل اليابان تعزيز حضورها العسكري وتطوير قدراتها الدفاعية بالتنسيق مع حلفائها الاستراتيجيين، حيث نفذت قوات الدفاع الذاتي اليابانية مناورة بحرية مشتركة واسعة النطاق ضمت القوات الأمريكية والأسترالية والفلبينية.

وخلال هذه التدريبات، أطلقت اليابان صاروخا مضادا للسفن من طراز تايب ثمانية وثمانين، والذي نجح بدقة عالية في إصابة هدفه المتمثل في سفينة حربية فلبينية خرجت من الخدمة، وذلك في مياه مواجهة لبحر الصين الجنوبي. وقد جرت هذه العمليات العسكرية على بعد نحو خمسة وسبعين كيلومترا قبالة الساحل الشمالي للفلبين، حيث أكد الجيش الفلبيني أن دفعتين من هذه الصواريخ أصابتا الهدف في غضون ست دقائق فقط من لحظة الإطلاق، مما يثبت الكفاءة العملياتية لهذا النظام المصمم أساسا للدفاع عن المناطق الساحلية وردع التهديدات البحرية المعادية.

وقد شهد هذا الإطلاق حضور رفيع المستوى، حيث تابع وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ونظيره الفلبيني غيلبرتو تيودورو العملية ميدانيا، بينما تابع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور البث المباشر من مقر القيادة العسكرية في مانيلا، مما يعكس مستوى التنسيق السياسي والعسكري العميق بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. ولا تقتصر هذه التحركات على المناورات الميدانية فحسب، بل تمتد إلى تغييرات استراتيجية في السياسة الدفاعية اليابانية، حيث بدأت طوكيو ومانيلا محادثات جادة بشأن نقل محتمل لعتاد دفاعي ياباني إلى الفلبين، وهي خطوة أصبحت ممكنة بفضل قرار اليابان الجريء بإلغاء القيود المفروضة على الصادرات العسكرية.

وصرح وزير الدفاع الياباني بأن هذه المباحثات تشمل إمكانية النقل المبكر لمدمرات من فئة أبوكوما وطائرات من طراز تي سي تسعين، مما يشير إلى تحول اليابان من دور الدفاع السلبي إلى دور أكثر فاعلية في دعم أمن الحلفاء في منطقة المحيط الهادئ. إن هذا التزامن بين الإصرار الكوري الشمالي على التسلح النووي وبين التوسع في التحالفات العسكرية اليابانية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي يرسم صورة معقدة لصراع القوى في آسيا، حيث تسعى كل جهة لفرض واقع أمني جديد يضمن مصالحها.

وفي ظل غياب قنوات تواصل دبلوماسية فعالة بين واشنطن وبيونغ يانغ، تزداد المخاوف من تحول المنطقة إلى ساحة لسباق تسلح غير مسبوق، خاصة مع استمرار التدريبات بالذخيرة الحية وزيادة وتيرة نشر الأنظمة الصاروخية المتطورة، مما يجعل الاستقرار الإقليمي رهينا بالتوازنات العسكرية الدقيقة والقدرة على إدارة الأزمات دون الانزلاق نحو مواجهة مباشرة قد تكون تداعياتها كارثية على الاقتصاد والتجارة العالمية





كوريا الشمالية اليابان الأسلحة النووية بحر الصين الجنوبي الأمن القومي

