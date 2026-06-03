التقدم المستمر في المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان

استمرار التقدم في الجولة الرابعة من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية.، في غضون ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن في 17 أبريل وتم تمديده حتى أوائل يوليو. أفادت "قناة 12" العبرية نقلا عن مصادر، بأن ترامب ونتنياهو أجريا اتصالا هاتفيا سرا قبل أيام اتفقا فيه على إصدار أمر بالإخلاء للضاحية دون تنفيذ الهجوم للضغط على إيران في المفاوضات. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول بأن تل أبيب لا تتوقع شن هجوم على بيروت بسبب الضغط الأمريكي، مشيرة إلى أن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش داخل الشريط الأمني جنوب لبنان. قالت مصادر في الرئاسة اللبنانية في بعبدا للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الوفد اللبناني في واشنطن استohl الجلسة بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

أعلنت الولايات المتحدة عن استمرار التقدم في الجولة الرابعة من ال محادثات المباشرة بين إسرائيل و لبنان ، التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية. وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، في منشور على منصة "إكس" إن "التقدم مستمر على المسارين السياسي وال أمن ي، متجاوزين إخفاقات العشرين سنة الماضية، ونتجه نحو اتفاق شامل لاستعادة السيادة ال لبنان ية وضمان ال أمن ال إسرائيل ي".

Delegations from Israel and Lebanon met today at State for the fourth round of direct talks, held under U.S. auspices. Progress continues on the political and security tracks as we break from the failures of the past 20 years and advance toward a comprehensive agreement aimed at restoring Lebanon's sovereignty and ensuring Israel's security. في غضون ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن في 17 أبريل وتم تمديده حتى أوائل يوليو.

أفادت "قناة 12" العبرية نقلا عن مصادر، بأن ترامب ونتنياهو أجريا اتصالا هاتفيا سرا قبل أيام اتفقا فيه على إصدار أمر بالإخلاء للضاحية دون تنفيذ الهجوم للضغط على إيران في المفاوضاتأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول بأن تل أبيب لا تتوقع شن هجوم على بيروت بسبب الضغط الأمريكي، مشيرة إلى أن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش داخل الشريط الأمني جنوب لبنان. قالت مصادر في الرئاسة اللبنانية في بعبدا للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الوفد اللبناني في واشنطن استهل الجلسة بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

، في غضون ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن في 17 أبريل وتم تمديده حتى أوائل يوليو. أفادت "قناة 12" العبرية نقلا عن مصادر، بأن ترامب ونتنياهو أجريا اتصالا هاتفيا سرا قبل أيام اتفقا فيه على إصدار أمر بالإخلاء للضاحية دون تنفيذ الهجوم للضغط على إيران في المفاوضات.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول بأن تل أبيب لا تتوقع شن هجوم على بيروت بسبب الضغط الأمريكي، مشيرة إلى أن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش داخل الشريط الأمني جنوب لبنان. قالت مصادر في الرئاسة اللبنانية في بعبدا للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الوفد اللبناني في واشنطن استهل الجلسة بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار





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إسرائيل لبنان محادثات سياسة أمن

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