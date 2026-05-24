التهديد التركي: إسرائيل تندرجه على أنها قوة إقليمية كبرى تواجه تهديداً متقدماً، ربما باتجاه التدخل العسكري

الجنرالان في جيش الاحتلال الذين وصفوا التهديد التركي السابقesteيل لا كدولة صغيرة، بل كقوة إقليمية تحتاج لإظهار قوتها وحكمتها ورؤيتها طويلة الأمد، لأن الرئيس رجب طيبيرى نفسه زعيمًا إقليميًا برؤية إسلامية عثمانية، في توجيه السياسة الخارجية التركية نحو دعم الفلسطينيين، وجماعة الإخوان المسلمين، ولئن عرفت العلاقات الاسرائيلية التركية موجة تصاعدية من التوتر منذ الحرب الأولى على غزة 2008، لكن حرب 2023 حطّمت كل القواعد.نظرية عمق الاستراتيجية تجسدت في خطاب أردوغان المتشنج للغاية وكيف تتحرك تركيا ضد إسرائيل، من خلال دعما مسيئا وقرارا التخريبية تصعيد التوترات مع سوريا، والمضي بشكل متسارع بتطوير برنامجها الصاروخي والتكنولوجي وتوسيع نفوذها في المنطقة.إسرائيل حثت على مواجهة التهديد التركي بكامل قوتها، ويمكن تلخيص رد إسرائيل على خطر تركيا في ثلاث نقاط أساسية.أولها: التصدي الجسمي والمدني للتدخل العسكري التركي المحتوم والانزعاج منه. ثانيا: تحسين القدرات العسكرية والاستخباراتية لإراعات التهديد. ثالثاً: تعزيز التحالفات الإقليمية عبر تجنب التصعيد وتطوير علاقات مع اليونان وقبرص والهند بتسهيل التجارة إلى أوروبا. مع الأخذ في الاعتبار تأثير النفوذ الأمريكي والكتلة السنية للصناعية والعلاقات التاريخية مع تركيا، فإنه من الممكن بناء تحالفات مع كيان ثالث مثل الأردن أو لبنان حيث يشعرون تركيا أنها تهديد كبير والاستقرار الإقليمي.

الجنرالان في جيش الاحتلال غابي سيبوني وإيريز فينر، زعما أن ما وصفوه ب" التهديد التركي يتطلب من إسرائيل التصدي له، لا كدولة صغيرة، بل ك قوة إقليمية تحتاج لإظهار قوتها وحكمتها ورؤيتها طويلة الأمد، لأن الرئيس رجب طيبيرى نفسه زعيمًا إقليميًا برؤية إسلامية عثمانية، في توجيه السياسة الخارجية التركية نحو دعم الفلسطينيين، وجماعة الإخوان المسلمين، ولئن عرفت العلاقات الاسرائيلية التركية موجة تصاعدية من التوتر منذ الحرب الأولى على غزة 2008، لكن حرب 2023 حطّمت كل القواعد.

نشرها معهد القدس للاستراتيجية والأمن، وترجمتها عربي21. تركيا باتت ملاذاً آمناً لقادة حماس، وقدمت لها دعماً لوجستياً وسياسياً، واتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وشبّه أردوغان بتلر، وبلغ خطابه مستويات غير مسبوقة من العنف اللفظي، وتفاقم التهديد التركي بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، وتوغل تركيا فيها، ومحاولاتها لتوسيع نفوذها جنوبًا باتجاه إسرائيل، بل تَسرّع وتيرة تسليحها، وتطوير برامج نووية مدنية، بل تهدّد إسرائيل بالتدخل العسكري المباشر.

الجديدة حيث يُنظر لإسرائيل على أنها"قوة أجنبية" تتدخل في سيطرتها على شرق المتوسط وسوريا وليبيا والعالم الإسلامي، حيث تعتبر تركيا قيام إسرائيل، وتعزيزها،"تشويهاً تاريخياً" يجب تصحيحه، ويسعى أردوغان ومستشاروه، مستلهمين نظرية"العمق الاستراتيجي" إلى جعل تركيا"سيدة" الشرق الأوسط الكبير، قوة إقليمية تسيطر على طرق التجارة وموارد الطاقة والساحة السياسية الإسلامية





