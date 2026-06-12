التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن أصبح أقرب من أي وقت مضى

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لم توقع بعد مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة معتبرا أن التغييرات واردة.

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لم توقع بعد مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة معتبرا أن التغييرات واردة. نشر منشور لعراقجي على منصة إكس، أكد فيه أن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران و واشنطن أصبح أقرب من أي وقت مضى.

وذكرت وكالة أنباء فارس في يوم الجمعة أن الوزير الإيراني قد دعا وسائل الإعلام الإيرانية إلى تجنب التكهن بمضمون مذكرة تفاهم إلى حين الانتهاء من إبرامها بشكل نهائي. وأوضح العراقجي أن بلاده ستكشف جميع تفاصيل الاتفاق للشعب في الوقت المناسب، مشيرا إلى ما وصفه بالنهج المسؤول والشفاف الذي تتبعه طهران في هذا الملف. وبدوره، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في يوم الجمعة، أنه تسنى التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة أنباء باكستان أن شريف قد كتب على منصة إكس: "يمكننا التأكيد أن نصا نهائيا ومتفقا عليه من اتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وسيتم إبرامه قريبا. وسوف يتم إطلاق هذا الاتفاق في المستقبل القريب.

". وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الباكستاني بلخ شیر مزار في يوم الجمعة، أنه يعتقد أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران سيساهم في إنهاء الأزمة النووية في المنطقة. وذكرت وكالة أنباء باكستان أن مزار قد قال في حديث تلفزيوني: "إنه اتفاق يهدف إلى إنهاء الأزمة النووية بين إيران والولايات المتحدة، ويأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.

". وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في يوم الجمعة، أنه سيتم إطلاق مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن في المستقبل القريب. وذكرت وكالة أنباء فارس أن العراقجي قد قال: "سيتم إطلاق مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن في المستقبل القريب، وسوف يتم إطلاق هذا الاتفاق في الوقت المناسب.

". وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الباكستاني بلخ شیر مزار في يوم الجمعة، أنه يعتقد أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران سيساهم في إنهاء الأزمة النووية في المنطقة. وذكرت وكالة أنباء باكستان أن مزار قد قال في حديث تلفزيوني: "إنه اتفاق يهدف إلى إنهاء الأزمة النووية بين إيران والولايات المتحدة، ويأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.

". وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في يوم الجمعة، أنه سيتم إطلاق مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن في المستقبل القريب. وذكرت وكالة أنباء فارس أن العراقجي قد قال: "سيتم إطلاق مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن في المستقبل القريب، وسوف يتم إطلاق هذا الاتفاق في الوقت المناسب.

". وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الباكستاني بلخ شیر مزار في يوم الجمعة، أنه يعتقد أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران سيساهم في إنهاء الأزمة النووية في المنطقة. وذكرت وكالة أنباء باكستان أن مزار قد قال في حديث تلفزيوني: "إنه اتفاق يهدف إلى إنهاء الأزمة النووية بين إيران والولايات المتحدة، ويأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب. "





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