التنس: شتروف يتقدم في شتوتغارت - رونالدو يفوز بجائزة هدف الموسم

تقدم الألماني يان لينارد شتروف إلى الدور الثاني في بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس بعد مواجهة صعبة. في بطولة كوينز المفتوحة، تأهلت اللاعبة الألمانية لورا سيغموند إلى الدور الثاني. فاز كريستيانو رونالدو بجائزة هدف الموسم في الدوري السعودي. في كأس العالم الإلكترونية، يطارد 37 لاعباً و6 أندية بطاقات التأهل الأخيرة لنهائيات البطولة.

تقدم الألماني يان لينارد شتروف إلى الدور الثاني في بطولة شتوتغارت المفتوحة للتنس بعد مواجهة صعبة أمام الكندي أليكسيس جالارنو. فاز شتروف بنتيجة 6/2 و6/7 (5/7) و6/3.

في المقابل، خرج الألماني توم جنتش من البطولة في الدور الأول بعد خسارة أمام الأسترالي رينكي هيجياكاتا بنتيجة 7/6 (9/7) و6/7 (2/7) و3/6. في مواجهات أخرى، تغلّب الأميركي ماركوس جيرون على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، والياباني شو شيمابوكورو على الفرنسي كوينتن هاليس، بينما تأهّل الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار بالفوز على الروسي رومان صافيولين. فاز هدف كريستيانو رونالدو هداف النصر بجائزة هدف الموسم 2025-2026 في الدوري السعودي.

في بطولة كوينز المفتوحة للتنس، تأهلت الألمانية لورا سيغموند للدور الثاني بعد فوزها على البريطانية فرانشيسكا جونز بنتيجة 6/2 و6/3. في مواجهة أخرى، فازت الأميركية إيفا يوفيتش على الكرواتية أنتونيا روجيتش بنتيجة 6/3 و6/4. فازت الرومانية سورانا كريستيا بصعوبة على الأسترالية ماديسون إينجليز بنتيجة 6/4 و5/7 و6/2. تأهلت البريطانية إيما رادوكانو لمواجهة سورانا كريستيا بعد فوزها على الروسية آنا بلينكوفا بنتيجة 6/0 و6/3.

في كأس العالم الإلكترونية، يطارد 37 لاعباً و6 أندية بطاقات التأهل الأخيرة لنهائيات البطولة





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التنس شتروف رونالدو كأس العالم الإلكترونية بطولة شتوتغارت بطولة كوينز المفتوحة جائزة هدف الموسم

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