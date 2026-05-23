التقارير تتحدث عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن في خليج عدن

تتحدث التقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن في خليج عدن ، وفقاً لبيان من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن هناك تقارير عن اقتراب قوارب صغيرة من سفن ، وذكر أن هناك قاربا كبيرا مزودا بمحركين خارجيين يحمل سلالم وأسلحة.

وعلى صعيد آخر، زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، صعّد هجومه على المنظمات الإنسانية مكرراً اتهامات التجسس، وشرع جماعته القيام بالمزيد من حملات الاعتقال ضد عمال الإغاثة وموظفي الوكالات الأممية. وأضافت التقارير أن الجماعة الحوثية قد انتهاكت في صنعاء من خلال تفجير منازل وإغلاق منشآت خاصة وفرض الجبايات، بالتزامن مع تصاعد غضب قبائل خولان رفضاً للاستيلاء على أراضيها. ووصفت انتهاكات الجماعة الحوثية بمحافظة إب بأنها هدم منزل امرأة مسنة، واقتحام مبنى سكني لتحصيل جبايات، واختطاف شاب بمديرية السدة.

وذكر أيضاً أن العليمي دعا في ذكرى الوحدة إلى فتح صفحة جديدة قائمة على الشراكة والإنصاف، مؤكداً أن القضية الجنوبية تمثل جوهر أي تسوية عادلة مع التشديد على استكمال الإصلاحات. وذكرت التقارير أن الزراعة اليمنية تواجه تحديات متصاعدة بفعل التغيرات المناخية وتدهور البنية التحتية، وتساعد مشروعات تنموية في تعز ولحج في إعادة تأهيل أنظمة الري ودعم المزارعين.

وعلى صعيد آخر، أفادت التقارير عن اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في السودان، وذكرت أن الجيش السوداني أسقط مسيرة معادية قرب الدمازين عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا - النيل الأزرق. وذكر أيضاً أن الحكومة السودانية قد اتهمت إثيوبيا بالوقوف وراء هجمات بمسيّرات، واستهداف مواقع من بينها مطار الخرطوم، وقامت باستدعاء سفيرها.

وذكر أيضاً أن الجيش السوداني يخوض حربا ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل 2023، عندما اقتحمت هذه القوات العاصمة، ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح نحو 12 مليون شخص جراء الصراع، كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء





