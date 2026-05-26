التوترات الإقليمية بين التصعيد العسكري في مضيق هرمز والأزمات السياسية في تركيا

تقرير مفصل يتناول التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز والمساعي الدبلوماسية مع إيران، بالتزامن مع الاضطرابات السياسية والاحتجاجات الواسعة في تركيا دعماً لأوزغور أوزيل.

تشهد المنطقة حالة من الترقب الشديد مع تزايد التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز ، حيث أفاد مسؤولون عسكريون بأن البحرية الأمريكية بدأت في تقديم مساعدة هادئة وغير رسمية للسفن التي تعبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، وذلك من دون الإعلان الرسمي عن استئناف ما يعرف بمشروع الحرية.

هذه التحركات الميدانية تأتي في وقت حساس للغاية، حيث أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن واشنطن لا تسعى لاستئناف المبادرة بشكل رسمي، معتبراً أن التقارير التي تحدثت عن عودة المشروع غير دقيقة. ومع ذلك، فإن الواقع على الأرض يشير إلى مرافقة البحرية الأمريكية لناقلات نفط عملاقة لضمان عبورها بأمان، ومن أبرز هذه العمليات مرافقة ناقلة يونانية ضخمة تحمل نحو مليوني برميل من الخام أثناء عبورها الممر المائي قبالة السواحل العمانية.

وفي المقابل، تتصاعد حدة التوتر الدبلوماسي، إذ اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات الأمريكية الأخيرة في محافظة هرمزغان تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتتعارض بشكل مباشر مع المسارات الدبلوماسية الجارية لتهدئة الأوضاع. وبالتزامن مع هذا التصعيد، هناك جهود دبلوماسية مكثفة تقودها الدوحة بوساطة باكستانية، حيث وصل وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة محمد باقر قاليباف لبحث سبل إنهاء الحرب، بينما أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى إحراز تقدم في عدة موضوعات ضمن مذكرة تفاهم محتملة مع واشنطن.

ورغم هذه الجهود، يظل الموقف الأمريكي حازماً، حيث أكد الرئيس دونالد ترمب أن الحصار على إيران سيظل قائماً وبقوة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وموقع ومعتمد من كافة الأطراف المعنية. على الجانب الآخر من المنطقة، تعيش تركيا حالة من الغليان السياسي والاجتماعي، حيث شهدت مدينة إزمير الغربية تجمعات حاشدة لآلاف المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن دعمهم المطلق لرئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل.

جاءت هذه الاحتجاجات رد فعل مباشر على قرار قضائي يقضي بعزله مؤقتاً من منصبه، مما أدى إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ورذاذ الفلفل في محاولة لتفريق الحشود ومنعها من التجمع في الميادين الرئيسية. وقد تزايد التوتر بشكل ملحوظ بعد قيام الشرطة باقتحام المقر الرئيسي للحزب في أنقرة، حيث تعرض أعضاء الحزب للضرب والاعتداء قبل إخراجهم بالقوة، وذلك بناءً على طلب من الرئيس السابق للحزب، كمال كليتشدار أوغلو، الذي أصدرت محكمة في أنقرة قراراً بعودته لإدارة الحزب بشكل مؤقت.

ورغم قرار ولاية إزمير بإغلاق ميدان الجمهورية، وهو أكبر ميادين المدينة، إلا أن أنصار الحزب، وبدعم من أحزاب يسارية واتحادات نقابية عمالية، تمكنوا من التوافد بكثافة إلى ميدان غوندوغدو، حيث رفعوا الأعلام التركية وأعلام حزب الشعب الجمهوري، مرددين هتافات تطالب بالحرية وتؤكد على شرعية قيادة أوزيل التي تستمد قوتها من الشعب لا من المناصب الإدارية. وفي خطوة تصعيدية تهدف إلى حسم النزاع الداخلي، تحدى أوزغور أوزيل خصمه كمال كليتشدار أوغلو من خلال مطالبته بإجراء انتخابات داخلية شفافة تعتمد على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الحزب، وذلك وفقاً للوائح الداخلية التي تفرض عقد مؤتمر عام في حال بطلان المؤتمر السابق.

وأكد أوزيل في خطابه الحماسي أمام الآلاف أن القوة الحقيقية تكمن في إرادة ملايين أعضاء حزب الشعب الجمهوري، مشدداً على أنه سيترشح بصفته الرئيس المنتخب الأخير ليثبت من يختاره أعضاء الحزب فعلياً في مواجهة القرارات القضائية. ووصف أوزيل هذا الصراع بأنه ليس مجرد خلاف شخصي بينه وبين كليتشدار أوغلو، بل هو انعكاس لصراع أعمق بين إرادة الشعب التركي وبين سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان.

إن تداخل هذه الأزمات، سواء كانت عسكرية وملاحية في مضيق هرمز أو سياسية وقانونية في تركيا، يرسم صورة لمنطقة تعاني من اضطرابات هيكلية وتنافس محموم على النفوذ والسلطة، مما يجعل الاستقرار الإقليمي هدفاً بعيد المنال في ظل غياب تفاهمات شاملة ومستدامة، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في الشرق الأوسط وجوارها، حيث تتداخل المصالح الدولية مع الصراعات الداخلية لتعميق حالة عدم اليقين.





مضيق هرمز الولايات المتحدة إيران تركيا حزب الشعب الجمهوري

