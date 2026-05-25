التوترات السياسية في لبنان واتهامات دولية لإسرائيل بانتهاكات حقوقية ضد نشطاء أستراليين

تناول التقرير تأكيدات الرئيس اللبناني جوزيف عون على حتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب وسط صراعات داخلية مع حزب الله وضغوط أمريكية، بالإضافة إلى شهادات مروعة لنشطاء أستراليين تعرضوا للتعذيب من قبل القوات الإسرائيلية.

شهدت الساحة ال لبنان ية تطورات سياسية وميدانية متسارعة، حيث جدد الرئيس ال لبنان ي جوزيف عون تأكيده على أن الانسحاب ال إسرائيل ي الكامل من جنوب البلاد يمثل مطلباً وطنياً أساسياً لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف.

وأوضح عون أن الدولة اللبنانية ستسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال المسارات التفاوضية والدبلوماسية، خاصة مع استعداد واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات في مطلع الشهر المقبل. وتأتي هذه التصريحات في سياق ذكرى مرور ستة وعشرين عاماً على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام ألفين، وهي المناسبة التي استذكر فيها الرئيس الواقع المؤلم الذي يعيشه لبنان حالياً، مشيراً إلى أن القرى الجنوبية لا تزال تعاني من وطأة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وهو ما اعتبره احتلالاً متجدداً يرفضه الشعب اللبناني جملة وتفصيلاً.

وأشار الرئيس إلى أن خيار التفاوض لا يعني الاستسلام أو تقديم تنازلات مجانية، بل هو تأكيد على حق لبنان السيادي في حماية أرضه وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، متمثلة في الجيش والقوى الأمنية، لضمان استعادة السيادة الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية. وفي المقابل، تعكس هذه التطورات حالة من الانقسام الداخلي الحاد، حيث وجه الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، انتقادات لاذعة للسلطات اللبنانية، متهماً الحكومة بالعجز عن تأمين السيادة الوطنية، ومطالباً إياها بالرحيل في حال استمرار هذا العجز.

كما اتهم قاسم الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل المباشر في إدارة مفاصل الدولة والتحكم في سياساتها الداخلية والخارجية. وشدد قاسم على رفضه القاطع لأي تفاوض مباشر مع الجانب الإسرائيلي، معتبراً أن المطالبات بتسليم سلاح الحزب هي بمثابة دعوة للإبادة. كما تطرق إلى الضغوط الأمريكية لإغلاق مؤسسة القرض الحسن المالية، معتبراً أن من حق الشعب التعبير عن رفضه لهذا المشروع عبر التظاهر في الشوارع.

ومن جانبه، رد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشدة على هذه المواقف، واصفاً دعوات حزب الله لإسقاط الحكومة بالمتهورة، ومؤكداً أن الحزب يحاول جر لبنان مرة أخرى إلى دوامة الفوضى والدمار، ومشدداً على وقوف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الحكومة الشرعية لبناء مستقبل مستقر للشعب اللبناني. يأتي هذا التوتر في وقت يستعد فيه الطرفان اللبناني والإسرائيلي لجولة رابعة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية في مطلع يونيو المقبل، بعد سلسلة من المواجهات العسكرية التي أدت إلى تغيير موازين القوى وتراجع نفوذ حزب الله العسكري والقيادي.

وعلى صعيد آخر وفي سياق الانتهاكات الحقوقية، كشف نشطاء أستراليون كانوا ضمن أسطول الصمود الذي حاول إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عن تفاصيل مروعة تعرضوا لها أثناء احتجازهم من قبل القوات الإسرائيلية. وأفاد المنظمون عند عودة النشطاء إلى ديارهم بأن المحتجزين تعرضوا لسوء معاملة جسيم شمل الضرب والتعذيب والتحرش الجنسي، مما استدعى نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وكانت القوات الإسرائيلية قد اعترضت خمسين قارباً تضم أربعمائة وثلاثين متطوعاً من أربعين دولة مختلفة في المياه الدولية.

وروت الناشطة ومخرجة الأفلام جولييت لامونت تجربتها المريرة، واصفة الأيام الأربعة التي قضتها في الاحتجاز بأنها كانت جحيماً مطلقاً، حيث تعرضت للاعتداء الجنسي والضرب المبرح. كما تحدث الناشط سام ووريبا واتسون عن إصابته بكسر في أحد أضلاعه وكدمات في أنحاء جسده، مؤكداً مشاهدته لعمليات صعق بالكهرباء وإطلاق رصاص مطاطي واستخدام القنابل الصوتية ضد المتطوعين.

ووثق أسطول الصمود العالمي ما لا يقل عن خمس عشرة حالة اعتداء جنسي، مشيراً إلى أن بعض الزوارق الإسرائيلية تم تحويلها إلى سجون مؤقتة باستخدام الأسلاك الشائكة وحاويات الشحن، مما يعكس حجم القسوة والانتهاكات المنهجية التي يمارسها نظام الاحتلال ضد المتضامنين الإنسانيين الساعين لكسر الحصار عن غزة





