التوترات في المنطقة تزيد بعد أن نقلت قناة 13 العبرية عن مصادر مطلعة أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عبّر خلال جلسات مغلقة لحكومته عن قلقه من الاتفاق الذي يتبلور بين إيران والولايات المتحدة.

تجددت التوترات في المنطقة بعد أن نقلت قناة 13 العبرية عن مصادر مطلعة أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عبّر خلال جلسات مغلقة لحكومته عن قلقه من الاتفاق الذي يتبلور بين إيران والولايات المتحدة.

وفقًا للمصادر، يتابع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) اجتماعاته على خلفية التقارير المتزايدة بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق، فيما تسود المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حالة تأهب مرتفعة خشية أن يمنح الاتفاق “حصانة” للنظام الإيراني. كما أشارت القناة إلى أن الجهود السياسية الإسرائيلية في واشنطن يقودها الوزير السابق رون ديرمر، بينما تواصل الولايات المتحدة مفاوضاتها مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وتعزز التوترات في المنطقة بعد أن نقلت وكالة تسنيم عن تنفيذ حكم الإعدام بعباس أكبري فيض آبادي أحد قادة المسلحين وأعمال الشغب في أصفهان، كما أفاد المجمع ناصر الطبي عن استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي بمواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة





