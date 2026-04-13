التنمر في المدارس: أعمق من مجرد سلوك عابر

تحليل معمق لظاهرة التنمر في المدارس، وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على الطلاب، مع التركيز على دور المعلمين والمؤسسات التعليمية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

التنمر في المدارس ظاهرة خطيرة تتجاوز مجرد السلوك العابر، وتمتد آثارها إلى أعماق النفس، وقد تلازم الفرد لسنوات طويلة دون أن تظهر بشكل واضح. المدرسة، التي يفترض أن تكون بيئة آمنة وداعمة، قد تتحول في بعض الحالات إلى مصدر للقلق والخوف، وذلك بسبب غياب الوعي وضعف المسؤولية، مما يسمح للسلوكيات الجارحة بالانتشار دون رادع. عند الحديث عن التنمر ، يتبادر إلى الذهن على الفور تنمر الطلاب فيما بينهم، مثل السخرية، والإقصاء، وإطلاق الألقاب، أو حتى الاعتداء اللفظي والجسدي.

هذا الجانب مؤلم وخطير بلا شك، لكن الأخطر والأعمق أثرًا هو التنمر الذي قد يمارسه بعض المعلمين والمعلمات. ذلك لأن مصدر الأذى هنا ليس زميلًا مساويًا، بل شخص يمثل سلطة وقدوة ومرجعًا نفسيًا وعلميًا للطالب. المعلم ليس مجرد موظف يؤدي عمله، بل هو صانع وعي وباني شخصية، فكلماته لا تُسمع فقط، بل تُصدق وتُخزن في أعماق الطالب. وبالتالي، عندما يطلق المعلم عبارات مثل "أنت ضعيف" أو "لن تفلح" أو يسخر من إجابة طالب أمام الآخرين، فإن الأثر يتجاوز لحظة الإحراج والضحك، ويمتد لبناء صورة ذهنية سلبية عن الذات لدى الطالب. هذه الصورة قد تتحول بمرور الوقت إلى قناعة راسخة مثل "أنا لا أستطيع" و"أنا أقل من الآخرين" و"لا فائدة من المحاولة". الطالبة التي تتعرض للإحراج أمام زميلاتها قد تختار الصمت الدائم، ليس لعدم معرفة الإجابة، بل لتجنب الألم النفسي المصاحب للمحاولة. والطالب الذي تتم مقارنته باستمرار بغيره قد يفقد ثقته بنفسه، ويتحول من شخص طموح إلى شخص منسحب، يرى النجاح حكرًا على الآخرين. هذه هي أخطر نتائج التنمر: إضعاف التحصيل الدراسي، وقتل الدافعية، وخنق الطموح، وتشويه صورة الذات. الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يؤثر على المناخ العام داخل الفصل. عندما يرى الطلاب أن المعلم نفسه يسخر أو يقلل من شأن أحدهم، فإنهم يتلقون رسالة ضمنية بأن هذا السلوك مقبول، بل قد يشعرون بـ"إذن ضمني" لممارسة التنمر على زملائهم. هكذا يتحول الفصل إلى بيئة غير آمنة، تسود فيها القسوة بدلًا من الاحترام، والخوف بدلًا من الفضول. من الناحية النفسية، قد يعاني الطالب أو الطالبة من القلق، والانعزال، وضعف الثقة بالنفس، وقد تتطور الحالة إلى اكتئاب أو كره للمدرسة. الأسوأ من ذلك أن بعض هذه الجروح النفسية لا تلتئم بسهولة، بل تبقى عالقة في الذاكرة، وتظهر آثارها في مراحل لاحقة من الحياة، سواء في الدراسة الجامعية أو في بيئة العمل أو حتى في العلاقات الاجتماعية. إيذاء طالب بكلمة لا يؤثر على يومه فقط، بل قد يغير مسار حياته بالكامل. كم من موهبة دُفنت بسبب كلمة محبطة، وكم من حلم تأجل أو اختفى بسبب فقدان الثقة بالنفس في سن مبكرة. في المقابل، كم من طالب تغيرت حياته بسبب كلمة دعم واحدة، أو ابتسامة صادقة، أو موقف احتواء من معلم واعٍ. مسؤولية المعلم عظيمة، تتجاوز المنهج والدرجات. هي مسؤولية إنسانية قبل أن تكون تعليمية. المعلم الحقيقي هو من يرى في كل طالب مشروع إنسان يستحق الدعم، حتى لو كان ضعيفًا أو مختلفًا، وهو من يدرك أن الخطأ جزء من التعلم، وأن التصحيح يكون بالتوجيه والتشجيع. المؤسسات التعليمية تتحمل دورًا كبيرًا في الحد من هذه الظاهرة، من خلال تدريب المعلمين على مهارات التواصل الإيجابي، وتعزيز ثقافة الاحترام، ووضع أنظمة واضحة تحمي الطلاب من أي شكل من أشكال الإساءة. بيئة التعليم الصحية لا تُبنى بالأنظمة فقط، بل بالوعي، والمتابعة، والمحاسبة العادلة. علينا أن نتوقف ونسأل: ماذا نريد أن نزرع في أبنائنا؟ هل نريد عقولًا تحفظ المعلومات فقط، أم نفوسًا واثقة قادرة على مواجهة الحياة؟ الطالب قد ينسى درسًا أو اختبارًا، لكنه لا ينسى شعوره داخل الفصل، ولا ينسى لحظة السخرية أو النظرة التي جعلته يشعر بالنقص، أو الكلمة التي هزت ثقته بنفسه. كما أنه لا ينسى المعلم الذي آمن به وشجعه واحتواه في لحظة ضعف. الكلمة داخل الصف ليست مجرد صوت عابر، بل هي أداة بناء أو هدم. إما أن نصنع بها إنسانًا قويًا واثقًا، أو نكسر بها روحًا في طور التكوين. الفرق بين الحالتين قد يكون كلمة واحدة. مكافحة التنمر، خاصة من المعلم، ليست خيارًا تربويًا، بل ضرورة أخلاقية وإنسانية. كل طالب يدخل الفصل يحمل قلبًا هشًا وأملًا كبيرًا، ونحن مسؤولون عن الحفاظ على هذا الأمل. فلنختر كلماتنا بعناية، لأننا لا نُدرّس عقولًا فقط، بل نُشكّل أرواحًا قد تبقى آثار ما نفعله فيها مدى الحياة.





