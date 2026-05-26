قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي تهدّد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين.

وأضاف روبيو للصحفيين في جايبور خلال زيارة رسمية للهند: "جرى بعض المحادثات في قطر اليوم، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم. أعتقد أن كثيراً من النقاشات جارٍ حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية، لذلك سيستغرق الأمر بضعة أيام". وتابع: "أعرب الرئيس عن رغبته في التوصل إلى اتفاق، فإما أن يُتوصل إلى صفقة جيدة، وإما لا تُعقَد أي صفقة".

جاءت الضربات في وقت وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة للمشاركة في أحدث جولة من المحادثات الرامية إلى إنهاء النزاع المستمر منذ أشهر، الذي دفع إيران إلى فرض حصار على مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات الطاقة العالمية. وأكد روبيو أن "المضايق يجب أن تبقى مفتوحة"، مضيفاً: "ستُفتح بطريقة أو بأخرى، لذلك يجب أن تبقى مفتوحة". وعشرات القتلى في لبنان وسط استهداف إسرائيلي لصور وهجمات حزب الله بالمسيّرات.

فجر الثلاثاء شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران استهدفت قوارب "كانت تحاول زرع ألغام ومنصات إطلاق صواريخ"، ووصفت القيادة المركزية الأمريكية العملية بأنها دفاعية. ومساء السبت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله. وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان.

كما نفذت طهران هجمات ضد ما قالت إنه قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بينها الأردن وسلطنة عمان، وأسفر بعضها عن قتلى وجرحى عرب وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة





