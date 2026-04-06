التعادل السلبي يحسم لقاء كوجالي سبور وباشاك شهير في الدوري التركي

انتهت مواجهة كوجالي سبور وضيفه باشاك شهير بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب 'توركا كوجالي' في ختام الجولة الثامنة والعشرين من الدوري التركي الممتاز ل كرة القدم . هذه النتيجة عكست استمرار سلسلة عدم الفوز لكلا الفريقين في المسابقة، حيث امتدت إلى ثلاث مباريات. ونتيجة لذلك، رفع كوجالي سبور رصيده من النقاط إلى 34 نقطة، مما سمح له بالتقدم إلى المركز الثامن في جدول الترتيب. في المقابل، وصل رصيد باشاك شهير إلى 44 نقطة، وبقي في المركز السادس.

شهدت المباراة سيطرة مبكرة من جانب فريق باشاك شهير الذي سعى للسيطرة على مجريات اللعب منذ البداية. وعلى الرغم من هذه السيطرة، غابت الفرص الخطيرة على مرمى كوجالي سبور في الشوط الأول، مما أظهر صلابة الدفاع وتنظيم الفريق المضيف. في الشوط الثاني، زاد الضغط الهجومي من جانب باشاك شهير، وكاد المهاجم الأوزبكي إلدور شومورودوف أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 55 بتسديدة قوية، إلا أن الحارس سرحات أوزتاشديلين تألق وأبعد الكرة ببراعة إلى ركلة ركنية. استمر باشاك شهير في محاولاته الهجومية، وحاول شومورودوف مرة أخرى في الدقيقة 71، مستفيدًا من تمريرة عرضية من الكاميروني أوليفيه كيمين، ولكن الحارس أوزتاشديلين تصدى مرة أخرى للكرة، مما حافظ على نظافة شباك كوجالي سبور. وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، نشط فريق كوجالي سبور، وأضاع البديل الشمال مقدوني داركو تشورلينوف فرصة ذهبية في الدقيقة 81 بعد انفراده بالحارس، لكنه تباطأ مما سمح للمدافعين بالتدخل. كاد كوجالي سبور أن يخطف الفوز في الدقيقة 5+90 عندما ارتدت تسديدة قوية من البديل الهندوراسي ريغوبيرتو ريفاس من العارضة، بعد تمريرة حاسمة من داركو تشورلينوف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. قدم هذا اللقاء صورة عن التنافس الشديد في الدوري التركي، حيث يظهر كلا الفريقين قدرة على الدفاع القوي واللعب التكتيكي، مما يجعل كل مباراة تحديًا بحد ذاتها. بالنظر إلى مجريات المباراة، يمكن القول أن كلا الفريقين قدما أداءً جيدًا على الصعيد الدفاعي، مع بعض اللمحات الهجومية التي لم تترجم إلى أهداف. ويسلط هذا التعادل الضوء على أهمية تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم في كرة القدم، خاصة في المنافسات القوية مثل الدوري التركي. بالاضافة الى ذلك، شهدت المباراة تبديلات تكتيكية من المدربين، حيث سعى كلاهما إلى تعزيز خطوطهم الهجومية والدفاعية، مما أضفى على اللقاء طابعًا تنافسيًا مثيرًا حتى اللحظات الأخيرة. هذه المباراة تعكس حالة المنافسة الشديدة في الدوري التركي، حيث يتنافس الفرق على تحقيق الفوز وحصد النقاط، مما يزيد من إثارة وتشويق البطولة. وبالتأكيد، سيحاول كلا الفريقين التعويض في المباريات القادمة، وتحقيق الانتصارات التي تضمن لهم التقدم في جدول الترتيب. المباراة أظهرت أيضًا أهمية الحارس في الحفاظ على النتيجة، حيث لعب سرحات أوزتاشديلين دورًا حاسمًا في صد العديد من الفرص الخطيرة التي أتيحت لفريق باشاك شهير





