التعاون السعودي التركي في ظل التوترات الإقليمية وطور جديد في العلاقات مع روسيا

يستعرض هذا التقرير الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي وتعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المنطقة في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وأزمة غزة، واتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين السعودية وروسيا.

ومن المقرر أن يلتقي سموه معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نظيره التركي السيد هاكان فيدان، حيث سيرأسان الاجتماع الثالث ل مجلس التنسيق السعودي التركي ، الذي يعقد ضمن إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ومواصلة تنسيق الجهود حيال القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه اللقاءات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة من حيث الأمن والاستقرار، حيث يسعى كلا البلدين إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز دورهما الإقليمي والدولي. وتعرضت الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران لضغوط اليوم الثلاثاء، بعد تبادلهما إطلاق النار في الخليج في إطار صراعهما للسيطرة على المنطقة، حيث أكد موقع «أكسيوس» أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب كان قد أصدر أوامر بإطلاق النار على مواقع إيرانية في العراق، في رد على هجوم إيراني على قاعدة أمريكية في العراق.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، خاصة في ظل المفاوضات الهشة بين الطرفين، حيث يحذر المراقبون من احتمالية تصاعد الصراع في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات المائية في العالم. وفي السياق نفسه، سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير منصور بن خالد بن فرحان، اليوم، المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث أكد على أهمية دعم وكالة الأونروا في ظل التحديات التي تواجهها، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث أفادت تقارير بأن أكثر من 8000 جثة ما تزال تحت أنقاض القطاع، مع تقديرات بأن عملية إزالة الركام قد تستغرق نحو 7 سنوات.

وتأتي هذه التحديات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، خاصة في ظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يحذر المراقبون من احتمالية تصاعد العنف في المنطقة. وفي سياق آخر، دخل اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة بين المملكة العربية السعودية وروسيا حيز التنفيذ رسميًا في 11 مايو الجاري، ما يتيح لمواطني البلدين السفر بينهما دون الحاجة إلى تأشيرة، حيث يعتبر هذا الاتفاق خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة من حيث الأمن والاستقرار، حيث يسعى كلا البلدين إلى تعزيز التعاون الثنائي وتعزيز دورهما الإقليمي والدولي





