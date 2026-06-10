عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وكندا في العاصمة البحرينية المنامة، حيث أدان الوزراء الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، ووضعوا خطة عمل مشتركة للتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية.

التطورات الإقليمية تهيمن على المباحثات الخليجية - الكندية، حيث عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وكندا في العاصمة البحرينية المنامة.

وأدان الوزراء خلال الاجتماع الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، ووضعوا خطة عمل مشتركة للفترة 2025-2029 لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية. وصرح وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بأن الاجتماع ينعقد في ظلّ ظروف إقليمية دقيقة، مما يمثل رسالة بليغة تؤكد تضامن كندا مع دول المجلس ووقوفها إلى جانب أمنها واستقرارها.

وأضاف أن أمن منطقة الخليج بات مرتبطاً بصورة وثيقة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، وأن محاولات إغلاق مضيق هرمز أو استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة ضغط سياسي تمثل تحدياً خطيراً لتدفقات الطاقة والتجارة العالمية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي على أهمية الاجتماع في ظلّ الظروف الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف وتعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون وكندا.

وذكر البديوي أن الحوار الاستراتيجي الخليجي - الكندي يشكل نقلة نوعية في علاقات الجانبين، مبيناً أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والحكومة الكندية أرست إطاراً مؤسسياً متيناً له. وأوضح أن خطة العمل المشتركة للفترة 2025-2029 جاءت لتحدد الأولويات والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية. وتراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية خلال التعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، متأثرة بتجدد التوترات في الشرق الأوسط، مما أضعف معنويات المستثمرين





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