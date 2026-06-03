التطورات العالمية في الصحافة البريطانية: نتنياهو والذكاء الاصطناعي وقضايا الشرطة

نظرة على أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف البريطانية: عقبة نتنياهو أمام اتفاق أميركي إيراني، الجدل حول قضية مقتل هنري نوفاك ودور نايجل فاراج، وتأثير الذكاء الاصطناعي على البشرية.

تناولت الصحافة البريطانية في أعدادها الأخيرة مجموعة من القضايا المحلية والدولية المهمة، حيث سلطت الضوء على تقدم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ودور إسرائيل في ذلك، بالإضافة إلى الجدل حول حادثة مقتل شاب بريطاني على يد الشرطة، والتساؤلات حول فوائد ومخاطر الذكاء الاصطناعي .

في هذا المقال، نستعرض التحليلات والآراء التي نشرتها كبرى الصحف البريطانية حول هذه المواضيع. في صحيفة الغارديان، تناول أندرو روث، مراسل الشؤون العالمية، دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كعقبة أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار روث إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مما يدفعه إلى إظهار نجاح حملاته ضد حماس وحزب الله وإيران. وقد هدد نتنياهو بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى توتر في العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويلاحظ الكاتب أن نتنياهو شهد خمسة رؤساء أمريكيين منذ توليه منصب رئيس وزراء إسرائيل لأول مرة في 1996، واشتهر بإثارة استيائهم جميعاً. ويستشهد بإيلان غولدنبرغ، مستشار سابق لشؤون الشرق الأوسط، الذي يرى أن نتنياهو بحاجة إلى نصر في لبنان أو على الأقل رواية تظهر أنه لا يزال يقاتل. وبعد نجاح نتنياهو في الضغط على ترامب لضرب إيران معاً، قد تتقدم الآن اعتبارات ترامب السياسية داخل الولايات المتحدة.

ويتساءل روث عما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان ستبقى خطاً أحمر بالنسبة لإيران. أما في صحيفة الإندبندنت، فناقش فيستوس أكينبوسوي، المفوض السابق لشؤون الشرطة والجريمة، حادثة مقتل الشاب هنري نوفاك الذي تعرض للطعن ثم تم تقييده بالأصفاد من قبل الشرطة وهو يحتضر. واتهم أكينبوسوي زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة نايجل فاراج بممارسة لعبة تحريضية بعد مطالبة فاراج بغضب بارد خالص رداً على مقتل نوفاك.

وأكد المفوض أن نوفاك كان يستحق معاملة أفضل، مشيراً إلى ظهور أسئلة خطيرة ذات أبعاد عرقية يجب على هيئة مراقبة شكاوى الشرطة الإجابة عليها. واعتبر أن فاراج يستغل المأساة لأغراض سياسية، حيث يجردها من تعقيدها ويصوغها في قالب سياسي مسبق. وأضاف أكينبوسوي أن مأساة واحدة لا تثبت نمطاً، وأن الأشخاص الجادين ينظرون في الأدلة والبيانات، ولا يبدؤون بخلاصة ثم يبحثون عن حالة تناسبها.

كما انتقد الادعاء الرئيسي لفاراج بأن ثقافة التنوع والمساواة والشمول أوجدت نظاماً يقلل من حماية الضحايا البيض، واصفاً ذلك بالسخيف. لكنه أشار إلى وجود مشكلة حقيقية تتمثل في خوف بعض الضباط من اتهامات العنصرية لدرجة تفضيلهم التعرض للاعتداء على مواجهة تحقيق في سوء السلوك. يعتقد أكينبوسوي أن هنري نوفاك يستحق أفضل من الانتقادات التي يوجهها الآن نايجل فاراج إلى الشرطة، وأن ما يفعله فاراج ليس مناصرة بل تلاعب.

وفي صحيفة الفاينانشيال تايمز، كتب مارتن وولف مقالاً بعنوان دليل للمتحيرين بشأن الذكاء الاصطناعي، متسائلاً عما إذا كان ينبغي النظر إلى هذه التكنولوجيا كنعمة أم نقمة أم فقاعة. وقدم احتمالين: الأول أن شيئاً مهماً يحدث بالفعل، لكن الأسواق تنقاد إلى هوس المضاربة مما يؤدي إلى فقاعة استثمارية غير مستدامة تنفجر عاجلاً أم آجلاً، ولكنها تترك وراءها بنية تحتية مفيدة، كما حدث مع السكك الحديدية في القرن التاسع عشر وكابلات الألياف الضوئية في فقاعة الإنترنت.

والثاني أن الذكاء الاصطناعي حقيقي، ويبدو أن السوق فقاعة تستند إلى واقع، مع زيادة مخفية في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وفقاً لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي. وأجرى وولف نقاشاً مع شات جي بي تي للوصول إلى قائمة بأبرز المنافع والأضرار، حيث شملت المنافع تحسين الرعاية الصحية من خلال تشخيص أسرع وأدق، وزيادة الإنتاجية في الصناعات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والتعليم المخصص، وتحسين كفاءة الطاقة والنقل.

أما الأضرار فشملت فقدان الوظائف على نطاق واسع، وتعزيز التحيزات الاجتماعية المدمجة في البيانات، والآثار البيئية لاستهلاك الطاقة الهائل لمراكز البيانات، وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة والأسلحة الذاتية. ويخلص وولف إلى أنه من المستحيل الجزم بما إذا كانت الأسواق على صواب في تقدير ربحية رواد الذكاء الاصطناعي، لكن الفقاعة الحالية قد تغير العالم رغم عدم استدامتها.

تتنوع المواضيع التي تناولتها الصحافة البريطانية بين السياسة الدولية والاجتماعية والتكنولوجيا، مما يعكس تعقيدات العالم المعاصر وحاجة المجتمعات إلى تحليل عميق للقضايا التي تؤثر على حياة الناس. فالقضايا المطروحة تتراوح بين الصراع في الشرق الأوسط والعدالة الاجتماعية في بريطانيا، وصولاً إلى الثورة التكنولوجية التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي. وبينما تتباين الآراء حول كل موضوع، يبقى القاسم المشترك هو التأثير العميق لهذه القضايا على حياة المواطنين وصناع القرار على حد سواء





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