التضخم في أمريكا يتسارع إلى أعلى مستوى في عامين وسط ارتفاع أسعار النفط

شهدت الولايات المتحدة تسارعًا في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وتأثيرات الصراع في المنطقة، مما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتوقعات المستهلكين.

شهدت الولايات المتحدة تسارعاً في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، وذلك نتيجة لتأثيرات ارتفاع أسعار النفط ، التي تفاقمت بسبب التوترات السياسية والصراع في المنطقة. أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.3% خلال اثني عشر شهراً المنتهية في مارس، مقارنة بـ 2.4% في فبراير. ويعتبر هذا الارتفاع هو الأكبر على أساس شهري منذ عام 2022، عندما عانى العالم من صدمة في قطاع الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية.

أدت الزيادة الحادة في أسعار الوقود، نتيجة لإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط العالمية، إلى زيادة كبيرة في التضخم. وأعرب العديد من المستهلكين عن قلقهم وتأثرهم بارتفاع تكاليف الوقود، مشيرين إلى تأثيره السلبي على قدرتهم الشرائية وتخطيطهم المالي. هذا الارتفاع في أسعار الوقود يمثل أكبر زيادة شهرية منذ أن بدأت الحكومة في تتبع هذه الأرقام في عام 1967. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار زيت الوقود بأكثر من 30%، مسجلةً أكبر زيادة منذ عام 2000. أدت هذه التطورات إلى تفاقم الأعباء على المواطنين، خاصة في ولايات مثل كاليفورنيا، حيث تجاوز متوسط سعر البنزين 5.93 دولار للغالون، مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 4.16 دولار. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أسعار تذاكر الطيران والملابس في زيادة معدلات التضخم، وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات الرسوم الجمركية، مع استمرار الشركات في نقل هذه التكاليف إلى المستهلكين. وفي المقابل، بقيت أسعار الغذاء مستقرة خلال الفترة المذكورة، على الرغم من توقعات المحللين بارتفاعها في الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والأسمدة.\من ناحية أخرى، أشار المحللون إلى أن تسارع التضخم الحالي يعود بشكل رئيسي إلى قطاع الطاقة، مع تأثيرات جانبية محدودة. ومع ذلك، حذروا من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى اتساع نطاق هذه التأثيرات بمرور الوقت، مما يؤثر على التكاليف والتسعير وتوقعات التضخم على المدى الطويل. يعتبر مضيق هرمز ممرًا حيويًا لتجارة السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، وأي اضطرابات في هذا الممر قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية. على الرغم من تراجع أسعار النفط عن مستوياتها القياسية الأخيرة، إلا أنها لا تزال مرتفعة بنحو 30% مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الصراع. أدى هذا الوضع إلى تراجع مؤشر ثقة المستهلك الشهري، مما يعكس حالة عدم اليقين والقلق بين المواطنين. في سياق الحملات الانتخابية القادمة، يواجه الجمهوريون تحديات في معالجة هذه القضايا الاقتصادية، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير التضخم على حياة المواطنين. يعتقد البعض أن ارتفاع أسعار الطاقة هو مجرد أمر مؤقت، بينما يرى آخرون أنه يمثل خطرًا أوسع على الاقتصاد. ويظهر تبايناً في الآراء حول السياسات الاقتصادية والحلول المناسبة. في المقابل، يؤكد بعض المسؤولين على قوة الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى عوامل إيجابية مثل انخفاض أسعار بعض السلع وخطط التحفيز الاقتصادي. يشير بعض المحللين إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، يظهر علامات تحسن، مما قد يوفر بعض الأمل. مع ذلك، أدت هذه التطورات إلى تقليص توقعات المتعاملين في وول ستريت بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي خلال العام الحالي. مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات النقدية في مواجهة التضخم الحالي





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines