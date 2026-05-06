التطورات الطبية المتسارعة: تحديات وفرص في مجال اقتصاديات الصحة

في ورشة عمل نظمتها جامعة الفيصل بالرياض، ناقش الدكتور نايف العتيبي، نائب عميد كلية الطب ومدير مركز اقتصاديات الصحة، التطورات المتسارعة في مجال الرعاية الصحية، وأثرها على التكاليف وتحديات تحقيق التوازن بين جودة الرعاية وكفاءة الإنفاق. وأشار إلى دور المملكة العربية السعودية في تطبيق نماذج متقدمة مثل توطين علاج الخلايا التائية وخفض تكلفته، بالإضافة إلى تعزيز البرامج الوقائية والتقنيات الجراحية المتقدمة.

في ورشة عمل نظمتها جامعة الفيصل بالرياض بالتعاون مع مركز الصحة الحكيمة، أكد الدكتور نايف العتيبي، نائب عميد كلية الطب ومدير مركز اقتصاديات الصحة في الجامعة، أن التطورات المتسارعة في مجال الأدوية والتقنيات الطبية والخدمات العلاجية خلال العقود الماضية تمثل تحولًا نوعيًا في مسار الرعاية الصحية عالميًا.

وأشار إلى أن هذه التطورات مدفوعة بارتفاع متوسط الأعمار والتقدم الكبير في التقنيات الحيوية والآلية، حيث لم تكن لتتحقق لولا الاستثمارات الضخمة في البحث والابتكار. ومن بين النماذج المتقدمة التي ذكرها، الجراحات الروبوتية والمناظير الحديثة، بالإضافة إلى العلاجات المناعية المتطورة مثل علاج الخلايا التائية الذي يقدمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لمرضى السرطان، إلى جانب العلاجات البيولوجية والتقنيات الجينية التي أسهمت في تحسين دقة التشخيص وفعالية العلاج.

ومع ذلك، فإن هذه التطورات تفرض تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع التكاليف على الأنظمة الصحية والأفراد، مما يعزز من أهمية دور اقتصاديات الصحة في تحقيق التوازن بين جودة الرعاية وكفاءة الإنفاق. وأوضح الدكتور العتيبي أن مفهوم اقتصاديات الصحة يقوم على تقييم التقنيات والأدوية والخدمات الصحية وفق بعدين رئيسيين: الأول هو تحقيق أفضل نتائج صحية ممكنة للمريض أو المجتمع، بينما يركز الثاني على جدوى التكلفة، مما يضمن توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة دون الإخلال بجودة الخدمة.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تقدم نموذجًا متقدمًا في تطبيق هذا النهج، حيث أسهمت الجهود الوطنية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في خفض تكلفة علاج الخلايا التائية من نحو 1.3 مليون ريال إلى قرابة 250 ألف ريال، ما أتاح علاج أعداد أكبر من مرضى الأورام ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد الصحية. كما شملت التجربة السعودية التوسع في توطين التقنيات الجراحية المتقدمة مثل الروبوتات في المستشفيات المرجعية، إلى جانب تعزيز البرامج الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة، خاصة في مجالات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، لما لذلك من أثر مباشر في تقليل المضاعفات المستقبلية وخفض التكاليف الصحية طويلة المدى.

وأكد على أن مختصي اقتصاديات الصحة يلعبون دورًا محوريًا في دعم صناع القرار من خلال إجراء الدراسات العلمية والتقنية لتقييم جدوى الابتكارات الصحية، وتقديم نماذج تعاقدية حديثة تتجاوز مفهوم التوريد التقليدي، نحو عقود قائمة على النتائج الصحية، مثل ربط الدفع بتحسن حالة المريض أو عودته لحياته الطبيعية خلال فترة زمنية محددة. واختتم الدكتور العتيبي تأكيده على أن التحول نحو الصحة المبنية على القيمة يمثل مستقبل الأنظمة الصحية، حيث يتم التركيز على تحقيق أفضل النتائج الصحية للمستفيدين مقابل الاستخدام الأمثل للموارد، بما يسهم في بناء نظام صحي مستدام يحقق جودة الحياة للمجتمع





