التعليم بالمدينة المنورة تطلق برنامج «إتقان التحصيلي» لتعزيز جاهزية الطلاب

تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة عن إطلاق برنامج «إتقان التحصيلي» لطلاب وطالبات التعليم العام، الذي يهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز جاهزيتهم للاختبارات. يبدأ البرنامج في 1 ذو القعدة 1447 هـ الموافق 19 أبريل 2026 م ويستمر ثلاثة أسابيع.

تعلن الإدارة العامة لل تعليم بمنطقة المدينة المنورة عن فتح باب التسجيل لطلاب وطالبات ال تعليم العام في برنامج «إتقان التحصيلي»، وهو مبادرة تعليم ية متميزة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي وتعزيز قدرات الطلبة استعداداً للاختبارات التحصيلية. يأتي هذا البرنامج في إطار حرص الإدارة على تقديم أفضل سبل الدعم الأكاديمي لطلابها، وتمكينهم من تحقيق النجاح والتفوق في مسيرتهم ال تعليم ية.

يبدأ البرنامج فعالياته في الأول من ذي القعدة لعام 1447 هجري، الموافق للتاسع عشر من أبريل عام 2026 ميلادي، وسيستمر لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة، مخصصاً لطلاب وطالبات التعليم العام في مختلف مراحلهم الدراسية داخل المنطقة.

تؤكد الإدارة أن هذا البرنامج هو جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها الشاملة لتطوير نواتج التعلم وتحسين الأداء الأكاديمي العام، وذلك من خلال تصميم وتقديم برامج تعليمية نوعية ومبتكرة تسهم بشكل فعال في بناء كفاءات الطلاب ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

تركز المبادرة على تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة الاختبارات بثقة، عبر ورش عمل مكثفة، وجلسات تدريبية متخصصة، ومواد تعليمية مصممة بعناية فائقة.

تهدف هذه الجهود إلى غرس ثقافة التعلم المستمر والتميز الأكاديمي لدى النشء، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تشجع على الاستكشاف والتطوير.

تشمل محاور البرنامج التدريب على استراتيجيات حل الأسئلة، وتنمية مهارات التفكير النقدي، وتعزيز الفهم العميق للمواد الدراسية، بالإضافة إلى تقديم نصائح عملية للحفاظ على التركيز الذهني خلال فترة الاختبارات.

وتدعو الإدارة جميع أولياء الأمور وطلابها إلى اغتنام هذه الفرصة القيمة للتسجيل والاستفادة من البرنامج الذي يعد استثماراً حقيقياً في المستقبل الأكاديمي للشباب.

إن الإيمان بقدرات طلابنا هو الدافع الأساسي وراء هذه المبادرات، ونتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية وملموسة تنعكس على أداء جميع المشاركين.

الاستعداد الجيد هو مفتاح النجاح، وبرنامج «إتقان التحصيلي» هو الخطوة الأمثل نحو تحقيق هذا الاستعداد، حيث يسعى جاهداً لتمكين كل طالب وطالبة من تجاوز تحديات الاختبارات بثقة وكفاءة، وإبراز مواهبهم وقدراتهم الكامنة، ليواصلوا مسيرتهم التعليمية بنجاح وتفوق، مؤكدين على الدور المحوري للتعليم في بناء جيل واعد ومسؤول، قادر على المساهمة في نهضة الوطن وتقدمه.

لقد خططت الإدارة بعناية فائقة لضمان تقديم تجربة تعليمية غنية ومثرية، تتسم بالجودة والاحترافية، وذلك من خلال اختيار نخبة من المعلمين والمشرفين التربويين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، ليكونوا خير دليل للطلاب في رحلتهم نحو الإتقان.

نحن نؤمن بأن كل طالب لديه القدرة على التفوق، وأن هذا البرنامج سيساعدهم على اكتشاف وتنمية هذه القدرات، وإطلاق العنان لطموحاتهم، وتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس.

فالتسجيل مفتوح الآن، وندعوكم للانضمام إلينا في هذه المسيرة التعليمية المضيئة





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذدخل نظام 'نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات' حيّز النفاذ اليوم السبت 28 رجب 1447 هـ الموافق 17 يناير 2026 م، وذلك بعد مضي

Read more »

السعودية: فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم 2026أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الثلاثاء، فتح التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل المملكة لموسم حج هذا العام (1447-2026).

Read more »

صرف رواتب فبراير 2026 في السعودية غدًا ونصائح الخبراء لإدارة الميزانيةيترقب ملايين الموظفين في القطاع الحكومي والخاص في المملكة إيداع رواتب فبراير 2026، الذي يوافق شهر رمضان 1447 هجريًا، ووفقًا للجدول الرسمي المعتمد من وزارة

Read more »

وزارة الحج والعمرة تحدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين وتشدد على الالتزام بالمواعيدأعلنت وزارة الحج والعمرة عن تحديد الأول من ذي القعدة 1447 الموافق 18 أبريل 2026 كآخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرات العمرة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وتجنب العقوبات.

Read more »

السعودية تحدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين وتتوعد المخالفين بالسجن والغرامةأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن آخر موعد لمغادرة حاملي تأشيرة العمرة للمملكة هو الأول من ذي القعدة 1447 هجرية الذي يوافق 18 أبريل 2026 ميلادية.

Read more »

الهيئة العامة للأمن الغذائي تعلن جاهزيتها لبدء استلام القمح المحليأعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن تفعيل خدمة حجز المواعيد من خلال منصة 'محصولي' لاستلام القمح المحلي للموسم الزراعي 1447/1448هـ (2026م)، تمهيدًا لبدء

Read more »