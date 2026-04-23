التعاونية للتأمين تصدر تقرير الاستدامة لعام 2025 وتُحرز تقدمًا ملحوظًا

أعلنت التعاونية للتأمين ، الرائدة في قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إصدار تقرير الاستدامة الخاص بها لعام 2025، والذي يبرز التقدم الملحوظ الذي أحرزته الشركة في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية و الحوكمة المؤسسية.

يمثل هذا التقرير تتويجًا لالتزام التعاونية الراسخ بتبني ممارسات أعمال مسؤولة تساهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز القيمة على المدى الطويل. وقد شهدت التعاونية تحسنًا كبيرًا في تصنيفها لدى مؤسسة MSCI، حيث ارتفع من 'BBB' إلى 'A'، بالإضافة إلى انضمامها إلى مبادئ الاستثمار المسؤول، مما يؤكد توافقها مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال. أكد الدكتور عثمان القصبي، الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين، أن الاستدامة لم تعد مجرد أولوية، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من طريقة إدارة الشركة للأعمال.

وأضاف أن التعاونية تواصل العمل على مواءمة دورها كشركة تأمين وطنية مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، من خلال تعزيز المرونة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، وتقديم قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة. وأوضح أن التقدم المذكور في التقرير هو نتيجة لتنفيذ منهجي دقيق، واعتماد ممارسات حوكمة قوية، وتركيز واضح على تحقيق تأثير إيجابي وملموس.

وفي إطار جهودها لتطوير أعمالها، أطلقت التعاونية شركة الرياض لإعادة التأمين (Riyadh Re) برأس مال يبلغ 550 مليون ريال سعودي، مما يعزز تكامل خدماتها عبر سلسلة القيمة في قطاع التأمين. كما وسعت الشركة نطاق حلولها لتشمل تأمين الضمان والتعويض للشركات، وحماية الائتمان، وتأمين وسائل التنقل الخفيف، بالإضافة إلى تطوير خدماتها الرقمية المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطبيقها الشامل (Super App) الذي حظي بترشيح لجوائز UX Design لعام 2025.

يعكس أداء التعاونية في عام 2025 تقدمها الملموس في مختلف جوانب الاستدامة. ففي المجال البيئي، قامت الشركة بقياس بصمتها الكربونية، حيث سجلت انبعاثات النطاق الأول 90 طنًا مكافئًا من ثاني أكسيد الكربون، بينما بلغت انبعاثات النطاق الثاني 4,198 طنًا مكافئًا من ثاني أكسيد الكربون. كما بلغ إجمالي استهلاك الكهرباء 7.63 مليون كيلوواط ساعة، واستهلاك المياه 11,692 مترًا مكعبًا.

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد ارتفع عدد موظفي التعاونية إلى 2,563 موظفًا وموظفة، مع نسبة توطين بلغت 87%، ومشاركة المرأة 36.4% من إجمالي القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة أكثر من 63 ألف ساعة تدريبية، ونفذت أكثر من 82 ألف استشارة طبية عن بُعد، وأطلقت مبادرات ناجحة مثل 'فيتاليتي' و'درايف' التي تهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية والسلامة على الطرق.

وفيما يتعلق بالحوكمة، لم تسجل الشركة أي حالات فساد أو اختراقات للبيانات خلال عام 2025، وشملت برامج التدريب على الأمن السيبراني جميع الموظفين. كما واصلت الشركة دعم الاقتصاد المحلي من خلال توجيه 89% من إجمالي إنفاقها إلى موردين محليين، مما يعزز المحتوى المحلي ويطور سلاسل الإمداد الوطنية. وتؤكد التعاونية التزامها بتطبيق منهجية تقييم الأهمية المزدوجة المتوافقة مع المعايير الدولية، بهدف تحديد وإدارة والإفصاح عن أهم التأثيرات البيئية والاجتماعية بشكل أكثر وضوحًا.

وتخطط التعاونية لتنفيذ خارطة طريق الاستدامة للفترة 2026-2030، مع التركيز على تطوير استراتيجيتها المناخية، وتوسيع حلول التأمين الشامل، وتعزيز الشراكات في قطاعي الرعاية الصحية والتأمين





تركيا تسجل أدنى نسبة أطفال منذ تأسيس الجمهوريةكشفت بيانات رسمية عن تراجع تاريخي في نسبة الأطفال ضمن الهيكل السكاني لتركيا، حيث سجل عام 2025 أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1935.

Read more »

«آيرينا»: السعودية تقود أكبر موجة نمو للطاقة المتجددة بالشرق الأوسطتصدرت السعودية دول الشرق الأوسط في نمو قدرات الطاقة المتجددة خلال 2025، بعدما رفعت قدرتها إلى 12.3 غيغاواط، بزيادة سنوية بلغت 87%، مدفوعة بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية

Read more »

محافظ جدة يكرّم طلاب وطالبات تعليم جدة الفائزين بجائزة «منافس 2025»محافظ جدة يكرّم طلاب وطالبات تعليم جدة الفائزين بجائزة «منافس 2025»

Read more »

إيداع أرباح الأوقاف لعام 2025مأعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن بدء إيداع الأرباح المحققة عن العام المالي 2025م لأموال العقارات الموقوفة المودعة لديها، مؤكدةً تحقيق أرباح تراكمية بلغت 1.58 مليار ريال. وتدعو الهيئة نظار الأوقاف للتحقق من الأرباح عبر منصة أوقاف الرقمية.

Read more »

عمارة المساجد بجازان تخدم 1263 مسجدا خلال 2025تُمثّل جمعية عمارة العناية بالمساجد بمنطقة جازان أحد النماذج المتقدمة للعمل المؤسسي في القطاع غير الربحي، إذ تنهض بدورٍ محوري في خدمة بيوت الله عبر منظومةٍ تشغيلية متكاملة من البرامج...

Read more »

الإحصاء السعودية: انخفاض حصة النفط بالصادرات إلى 68.7% في فبراير الماضيأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس أن حصة صادرات النفط من إجمالي الصادرات السعودية انخفضت في فبراير الماضي إلى 68.7%، مقابل 71.5% في فبراير 2025.

Read more »