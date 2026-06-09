التعليم: الاستثمار الاستراتيجي في مستقبل الدول

تتطلب الاقتصادات، في مراحل مختلفة من مسيرتها التنموية، بلحظات تتطلب إعادة ترتيب الأولويات، ومراجعة البرامج والمشروعات، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد. ولا تُعد هذه المراجعات استجابة ظرفية لأزمة عابرة أو تحدٍّ مؤقت، بل ممارسة مؤسسية تلجأ إليها الدول الطموحة كلما أرادت رفع إنتاجيتها وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية. وفي مثل هذه المراجعات لا يكون السؤال: كيف ننفق أقل؟ بل كيف نحقق أثراً أكبر؟ وكيف نستطيع أن نحوّل كل وحدة إنفاق إلى قيمة اقتصادية واجتماعية أعلى؟ وهذا السؤال، وإن بدا مالياً في ظاهره، إلا أنه في جوهره سؤال استراتيجي يتعلّق بجودة الخيارات الوطنية للمشروعات وقدرة الدولة على تحديد الأولويات وعلى توجيه مواردها نحو المجالات الأعلى أثراً في مستقبلها، وفي مقدمة هذه المجالات يأتي التعليم.

تتطلب الاقتصاد ات، في مراحل مختلفة من مسيرتها التنموية، بلحظات تتطلب إعادة ترتيب الأولويات، ومراجعة البرامج والمشروعات، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد. ولا تُعد هذه المراجعات استجابة ظرفية لأزمة عابرة أو تحدٍّ مؤقت، بل ممارسة مؤسسية تلجأ إليها الدول الطموحة كلما أرادت رفع إنتاجيتها وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.

وفي مثل هذه المراجعات لا يكون السؤال: كيف ننفق أقل؟ بل كيف نحقق أثراً أكبر؟ وكيف نستطيع أن نحوّل كل وحدة إنفاق إلى قيمة اقتصادية واجتماعية أعلى؟ وهذا السؤال، وإن بدا مالياً في ظاهره، إلا أنه في جوهره سؤال استراتيجي يتعلّق بجودة الخيارات الوطنية للمشروعات وقدرة الدولة على تحديد الأولويات وعلى توجيه مواردها نحو المجالات الأعلى أثراً في مستقبلها، وفي مقدمة هذه المجالات يأتي التعليم





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