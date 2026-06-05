التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات مسجلاً 32.61% في مايو

تجاوز التضخم السنوي في تركيا التوقعات ليصل إلى 32.61% في مايو، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مع استمرار تأثير الحرب الإيرانية.

واصل معدل ال تضخم في أسعار المستهلك ين في تركيا ارتفاعه، مسجلاً زيادة بنسبة 1.71 في المائة على أساس شهري و32.61 في المائة على أساس سنوي في مايو الماضي، متجاوزاً ال توقعات السابقة التي كانت تشير إلى متوسط 32.50 في المائة.

ويعد هذا المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2025، بعد قفزة واسعة في أبريل نتيجة تقلبات أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية. وقد أسهمت المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.12 نقطة مئوية في الانخفاض الشهري، بينما أسهم قطاع النقل بنسبة 0.35 نقطة مئوية وقطاع الإسكان بنسبة 0.27 نقطة مئوية في الزيادة. وكانت فئة الملابس والأحذية الأعلى في الزيادة الشهرية بنسبة 11.29 في المائة.

أما التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء والمشروبات غير الكحولية والمشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والذهب، فقد ارتفع بنسبة 2.92 في المائة في مايو ليصل إلى 30.44 في المائة على أساس سنوي. وفي تناقض مع الأرقام الرسمية، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (إي إن إيه جي) أن التضخم الشهري بلغ 2.16 في المائة والسنوي 53.13 في المائة. ويشير ذلك إلى فجوة كبيرة بين التقديرات الرسمية والمستقلة، مما يثير تساؤلات حول دقة البيانات الحكومية.

ساهمت المواد الغذائية بنحو 9 نقاط مئوية في التضخم السنوي، وتصدرت مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز الزيادة بنسبة 45.59 في المائة، تلتها الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 34.86 في المائة، ثم النقل بنسبة 34.29 في المائة. وسجل قطاع التعليم أعلى زيادة سنوية بنسبة 50.06 في المائة، بينما سجلت الملابس والأحذية أدنى زيادة بنسبة 14.08 في المائة. وبلغت نسبة زيادة الإيجارات المحسوبة على أساس متوسط مؤشر أسعار المستهلك خلال 12 شهراً 32.24 في المائة.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.75 في المائة شهرياً و28.93 في المائة سنوياً. علق وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك على الأرقام قائلاً إن الظروف المناخية المواتية ساعدت في انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5 في المائة شهرياً. وأضاف أن تطبيق التسعير القائم على القواعد في قطاع التعليم وانخفاض تضخم الإيجارات أدى إلى تحسن التضخم السنوي للخدمات بمقدار 10.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 41.1 في المائة.

وأكد أنهم تمكنوا من الحد من تأثير المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة من خلال الإجراءات المتخذة، وسيواصلون سياساتهم لتحقيق استقرار مستدام بالأسعار. رفع البنك المركزي التركي في مايو توقعاته للتضخم بنهاية عام 2026 إلى 26 في المائة، مع هدف 24 في المائة بزيادة 8 في المائة عن التوقعات السابقة، وإلى 15 في المائة لعام 2027. وأدى تباطؤ انخفاض التضخم عن المتوقع إلى خفض مؤسسات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير توقعاتها للنمو التركي.

وخفضت المنظمة توقعاتها من 3.3 إلى 3.1 في المائة، والبنك الأوروبي من 4 إلى 3.5 في المائة، عازياً ذلك إلى تأثير الحرب الإيرانية وأسعار الطاقة والضغوط التضخمية. من جهة أخرى، قال شيمشك إن تركيا تحتل المرتبة التاسعة عالمياً في حجم سوق التمويل الإسلامي، وتهدف لدخول قائمة أكبر 5 دول.

وأشار خلال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال الموجهة للمشاريع الإنتاجية، وانخفاض حصة الدول النامية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 67 إلى 54 في المائة خلال ثلاث سنوات. وأكد ضرورة إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو أولويات التنمية، مبيناً أن الاستثمارات العالمية تتركز حالياً في مجالات مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي في الاقتصادات المتقدمة. وقعت تركيا وأذربيجان اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي، بالتزامن مع إعلان خطة طموحة لإنشاء ممر إقليمي لنقل الكهرباء.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنويع مصادر الطاقة





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