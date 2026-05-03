التعاون يكتسح الشباب بخماسية ويقسو على مدربه

حقق فريق التعاون فوزاً كبيراً على فريق الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري السعودي للمحترفين، مما أدى إلى غياب مدرب الشباب نور الدين بن زكري عن المؤتمر الصحافي. كما تتضمن الأخبار إعلان طرح تذاكر نزال الملاكمة التاريخي بين أوسيك وفيرهوفن، ودعم الاتحاد السعودي لكرة القدم لإنفانتينو، وتحديثات في دوري الكرة الطائرة.

خماسية التعاون تحجب بن زكري عن المؤتمر الصحافي. غاب الجزائري نور الدين بن زكري ، مدرب فريق الشباب ، عن المؤتمر الصحافي عقب الهزيمة الثقيلة التي تعرّض لها فريقه أمام التعاون بنتيجة 5-1، ضمن الجولة الثلاثين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين ، في مواجهة شهدت تفوقاً واضحاً للتعاون على أرض الملعب.

في المقابل، تحدّث مدرب التعاون بريكليس شاموسكا في المؤتمر الصحافي، مؤكداً: «كما ذكرت قبل المباراة، إذا حافظنا على الأداء نفسه الذي قدمناه أمام الاتحاد، فسنكون قريبين من تحقيق الفوز». وأضاف: «استطعنا اليوم تحويل الفرص إلى أهداف، وحققنا من خلالها فوزاً كبيراً»، مشيراً إلى أن الفريق ركّز على «عنصر التفاعل العاطفي لدى اللاعبين، والتمسك بفكرة الفوز والاستمرار داخل المباراة».

وتابع شاموسكا: «كما ذكرت سابقاً، لعبنا بالجودة نفسها التي قدمناها أمام الاتحاد، وربما كنا أفضل في تلك المباراة، لكن اليوم استغللنا الفرص وترجمناها إلى أهداف، وهذا كان الفارق مقارنة بالمباريات الماضية»، مضيفاً: «هدفنا هو الحفاظ على الأداء، فهناك مباريات تفوز بها وأخرى لا، وهذه طبيعة كرة القدم». وردّ شاموسكا على سؤال حول الفاعلية الهجومية بعد تسجيل خمسة أهداف من 6 تسديدات على المرمى، قائلاً: «أعتقد أننا استطعنا استغلال الفرص، وهذا هو الأهم، خصوصاً أن الشباب لعب بخطة هجومية».

وأوضح: «المباراة كانت متكافئة في فترات، ووجدنا فيها مساحات، على عكس مواجهة الاتحاد»، لافتاً إلى أن «في مباراة الاتحاد، كان الخصم يعتمد على كتلة دفاعية ويلعب على المرتدات، أما مباراة اليوم فكانت مفتوحة، وتمكّنا من استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف». اليوم بدء طرح تذاكر نزال «غلوري إن جيزا» تأهباً لمواجهة أوسيك وفيرهوفن. أعلن المستشار تركي آل الشيخ طرح تذاكر نزال «غلوري إن جيزا» استعداداً للمواجهة التاريخية التي تجمع بين أولكسندر أوسيك وريكُو فيرهوفن في العاصمة المصرية القاهرة.

أكد بيير ساج، مدرب لانس الفرنسي، أنه لا يوجد سبب يمنع النادي من التحرك للتعاقد مع اللاعب السعودي الدولي سعود عبد الحميد بنهاية الموسم الحالي. اتحاد الكرة السعودي يعلن دعمه لفترة رئاسية جديدة لإنفانتينو. أعلن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، دعم الاتحاد السعودي الكامل لجياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، عقب إعلانه الترشح لفترة رئاسية جديدة.

وبادر النجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله بالتسجيل لمصلحة الشباب في الدقيقة 24، لكن الفريق المضيف انهار بعد ذلك، حيث استقبل هدف التعادل عن طريق محمد الكويكبي في الدقيقة 31، فيما أضاف روجير مارتينيز وأنجيلو فولجيني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و49 على الترتيب. وعاد مارتينيز لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الرابع وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 53، بينما اختتم محمد الشويرخ مهرجان أهداف التعاون في الدقيقة 74، قبل أن يهدر يانيك كاراسكو ركلة جزاء للشباب في الدقيقة 85.

بتلك النتيجة، توقف رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر، في حين ارتفع رصيد التعاون إلى 52 نقطة في المركز الخامس. اعتمد الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عدداً من التحديثات التنظيمية والفنية لمنافسات الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2026-2027، في خطوة تهدف إلى تطوير مستوى المنافسة ورفع الجودة الفنية. وشملت التحديثات اعتماد نظام الأدوار النهائية (بلاي أوف) لتحديد بطل الدوري بعد نهاية الدور التمهيدي، والسماح لأندية الدوري الممتاز بتسجيل 3 لاعبين أجانب





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدوري السعودي للمحترفين التعاون الشباب بريكليس شاموسكا نور الدين بن زكري أوسيك فيرهوفن فيفا إنفانتينو الكرة الطائرة

United States Latest News, United States Headlines