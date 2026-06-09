التحضيرات لانتخاب مدرب جديد للنصر والخليج وبرنامج الاستعداد للموسم المقبل

تتشهد السعودية بتحضيراتها لانتخاب مدرب جديد للناديين النصر والخليج، وتسعى الإدارة إلى التوصل للقرار النهائي بعد دراسة الجوانب الفنية كافة. وفيما يخص المنتخب السعودي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن منح المنتخب السعودي بطاقة التأهل للبطولة العالمية للرجال 2027.

بدأت إدارة نادي النصر في السعودية بتحضيراتها لانتخاب مدرب جديد للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب خورخي خيسوس. وتشير مصادر إلى أن المدير الرياضي سيماو يعمل بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية على دراسة عدد من الملفات التدريبية، بهدف حسم الملف خلال الفترة القريبة.

وتسعى الإدارة إلى التوصل للقرار النهائي بعد دراسة الجوانب الفنية كافة، بما يضمن استمرار الاستقرار الفني للفريق والبناء على النجاحات التي حققها خلال الموسم الماضي. فيما أعلنت إدارة نادي الخليج برنامج الإعداد للفريق الأول لكرة القدم تأهباً للموسم المقبل، وتقرر أن تنطلق التدريبات على ملعب النادي يوم 3 يوليو المقبل، بينما تغادر البعثة إلى هولندا يوم 8 يوليو لإقامة معسكر خارجي يمتد لمدة 20 يوماً.

ويتضمن المعسكر برنامجاً فنياً وبدنياً متكاملاً، إلى جانب خوض 5 مباريات ودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية والوصول إلى أفضل درجات الاستعداد قبل انطلاق الموسم الجديد. وفيما يخص المنتخب السعودي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن منح المنتخب السعودي بطاقة التأهل





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