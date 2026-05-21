التصريحات الأمريكية حول تايوان تمارس ضغوطًا على زيارة نائب وزير الدفاع للزيارة، وإعلان إلغاء بعض الإمدادات العسكرية

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والداعمين له في الكونغرس والمحافظون دوماً صعوبات في الحصول على موافقة عقوبات على الشركات الصينية على توريد نفط إيراني، مما تسبب بتخفيض صادرات النفط من إيران نحو 90٪ في عام 2020. وتنتظر بعض السياسيين الح serbest في مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة في اليوم أو الأيام القليلة المقبلة

أعلن القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي هونغ كاو أن ال ولايات المتحدة علقت مؤقتا بعض إمدادات الأسلحة إلى تايوان ، بهدف تعزيز مخزون الذخائر اللازمة لأي عمليات عسكرية محتملة ضد إيران .

وقال كاو خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي: نبيع تايوان أنواعا محددة من المنتجات العسكرية، لكنها توقفت مؤقتا حاليًا لضمان توفر الذخائر التي نحتاجها لعملية الغضب الملحمي. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تشهد فيه التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية الدعم العسكري الأمريكي لتايوان، والتي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

في السياق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصدر مطلع، أن بكين تؤخر الموافقة على زيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي إلبريدج كولبي، بسبب احتمال إقدام الولايات المتحدة على بيع أسلحة جديدة إلى تايوان. وتعد مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان واحدة من أبرز نقاط التوتر المزمنة في العلاقات الصينية الأمريكية. يهدأ السيناتور الأمريكي مارك كيلي مخزونات الذخيرة والصواريخ لدى الجيش الأمريكي من الاستنزاف الحاد جراء الحرب ضد إيران، مضيفًا أن إعادة بناء هذه الترسانة ستستغرق سنوات.

بعد محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لم يوافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد على صفقة أسلحة بقيمة 14 مليار دولار لتايوان. في الوقت الحاضر، تصر تايوان على أنها دولة مستقلة، وأن مبيعات الأسلحة الأمريكية تندرج ضمن التزام واشنطن بالأمن تجاهها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قرارًا قريبا بشأن المزيد من مبيعات الأسلحة إلى تايوان، وسيتذكر قيادة هذه الجزيرة الصينية هذا التزامه. المزيد من علم العالم، أخبار العالم العربي، العلوم والتكنولوجي





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ولايات المتحدة تايوان إيران توترات عقوبات زيارة نائب وزير الدفاع الأمريكي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

السلاوي لـCNN: أتوقع توفر لقاح كورونا نهاية 2020 وفعاليته قد تصل 90%صرح رئيس جهود الحكومة الأمريكية لتطوير لقاح ضد "كوفيد-19" بأنه يتوقع أن يكون للقاح معدلات فعالية "في نطاق 90%"، ولكن قد لا يكون هناك لقاح كافٍ متاح لجميع الأمريكيين حتى نهاية العام المقبل.

Read more »

خبراء:'تي – 90 إم' أهم مدرعة معروضة في منتدى 'الجيش – 2020'يعتبر الخبراء أن دبابتي

Read more »

الأمم المتحدة تحذر من كارثة باليمن بعد نزوح 90 ألفاً منذ مطلع 2020حذرت الأمم المتحدة من كارثة مقبلة في اليمن، بعد نزوح نحو 90 ألف شخص منذ مطلع العام الجاري، بسبب اشتداد القتال بين الحكومة والحوثيين.

Read more »

تونس الكشف عن آخر تطورات ملف النفايات الإيطاليةأعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في تونس، أن سلطات مقاطعة كمبانيا الإيطالية أصدرت قرار يقضي بمطالبة الشركة الإيطالية بإرجاع النفايات، خلال 90 يوما بدءا من الـ9 من ديسمبر 2020.

Read more »

90 % ارتفاعا بالصادرات السلعية في أكتوبرارتفعت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 90 % مقارنة بالشهر المماثل من 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد 19، إذ بلغت قيمتها 106.2 مليار...

Read more »

نجوم «فورمولا 1» يحيون ذكرى الأسطورة البريطاني سترلينغ موسأحيا نجوم «فورمولا 1» ذكرى رحيل أسطورة رياضة السيارات البريطاني «السير» سترلينغ موس الذي توفي في 12 أبريل (نيسان) 2020 عن عمر يناهز 90 عاماً.

Read more »