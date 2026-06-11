التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف أصول إيلون ماسك

تقرير شامل حول التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة، بما في ذلك إدراج شركات إيلون ماسك كأهداف عسكرية، وإغلاق مضيق هرمز، والضربات المتبادلة في الخليج العربي.

تشهد المنطقة حالة من التوتر الشديد والتحولات الاستراتيجية الخطيرة بعدما كشفت تقارير إخبارية، أبرزها ما نقلته وكالة فارس ال إيران ية، عن اتخاذ طهران قراراً بإدراج كافة المصالح والأصول الاقتصادية التي يشرف عليها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منطقة غرب آسيا، بما في ذلك الدول العربية وإسرائيل، ضمن قائمة أهدافها العسكرية والعملياتية الجديدة.

ويأتي هذا التصعيد غير المسبوق بناءً على اتهامات إيرانية صريحة تفيد بأن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي يعتمدان بشكل أساسي على البنية التحتية التكنولوجية التي يوفرها ماسك، وتحديداً من خلال مشروع ستارلينك للإنترنت الفضائي ومنصة إكس للتواصل الاجتماعي، لتعزيز قدراتهما العسكرية والاستخباراتية في المنطقة. وأشارت التقارير إلى أن إيران تمتلك أدلة تثبت استخدام هذه التقنيات في توجيه العمليات العسكرية، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه شركة سبيس إكس عبر مشروع ستار شيلد الذي يوفر اتصالات مشفرة ومراقبة دقيقة للأرض ونقلاً آمناً للبيانات الحساسة لصالح القوات الأمريكية.

كما لفتت التقارير إلى أن المحطات الأرضية التابعة لستارلينك في كل من قطر والأردن والإمارات وعمان، وارتباطها بشركات استثمارية كبرى مثل ألفا ظبي ومبادلة، قد جعلت هذه المنشآت في مرمى الاستهداف الإيراني، خاصة مع اتهام طهران للجيش الأمريكي بارتكاب جرائم حرب استهدفت البنية التحتية للمياه في جنوب إيران بدعم من هذه التقنيات المتطورة التي يديرها ماسك. بالتوازي مع هذه التهديدات التكنولوجية، انتقل الصراع إلى مواجهة عسكرية مباشرة وعنيفة في مياه الخليج العربي ومجاله الجوي.

فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه ضربات قاسية ضد إيران، مدعياً أن القدرات العسكرية الإيرانية قد تعرضت لتدمير واسع، بينما هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بخصم أي خسائر تلحق بحلفاء واشنطن من الحسابات البنكية الإيرانية في إطار حرب اقتصادية موازية. وفي المقابل، رد الحرس الثوري الإيراني بسلسلة من الهجمات التي استهدفت ثمانية عشر موقعاً عسكرياً أمريكياً في المنطقة، بما في ذلك هجمات بالمسيرات المتنوعة استهدفت الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وعمليات استخباراتية معقدة ألحقت خسائر جسيمة بالقوات الأمريكية في الكويت والأردن.

وقد وصل التصعيد إلى ذروته بإعلان مقر خاتم الأنبياء الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام كافة أنواع السفن، نظراً لحالة انعدام الأمن الشامل، وهو قرار يهدد شريان الطاقة العالمي ويضع الاقتصاد الدولي في مهب الريح. كما شهدت المنطقة إغلاقاً مؤقتاً للأجواء الكويتية وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة، وتعطيل القوات الأمريكية لناقلات نفط إيرانية في خليج عمان بدعوى خرق الحصار البحري المفروض، مما يعكس حالة من الفوضى العسكرية الشاملة والتصادم المباشر بين القوى الكبرى في المنطقة.

على الصعيد الدبلوماسي، تتقاطع محاولات التهدئة مع وتيرة التصعيد المتسارعة، حيث تقود قطر جهوداً حثيثة للوساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء هذا الصراع، إلا أن التقارير الصحفية، ومنها ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، تشير إلى صعوبة تحقيق اختراق سياسي ملموس، خاصة بعد مغادرة الوفد القطري لطهران دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر دبلوماسية استمرار القنوات المفتوحة رغم تبادل الضربات الجوية العنيفة، أعربت روسيا عبر المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف عن قلقها العميق من هذا المسار التصعيدي، داعية إلى ضبط النفس والعودة الفورية لمسار المفاوضات.

من جهتها، حاولت إسرائيل النأي بنفسها عن الضربات الأمريكية الحالية لتجنب الانزلاق في مواجهة مباشرة وشاملة في هذه اللحظة الحرجة. وفي سياق متصل، امتدت تداعيات الصراع لتصل إلى نيودلهي، حيث علقت الهند منح الموافقات النهائية لخدمة ستارلينك لدواعي أمنية مرتبطة باستخدام الخدمة في النزاعات العسكرية.

هذا المشهد المعقد يبرز تضارباً كبيراً في الروايات، حيث يتحدث ترامب عن تواصل مباشر مع مسؤولين إيرانيين طلبوا وقف القصف، بينما تنفي طهران هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن ردها سيكون ساحقاً وحاسماً ضد أي عدوان مستمر على أراضيها أو مصالحها.





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