التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران: دخان كثيف يخفي صفقة كبرى في الكواليس

تحليل معمق للمواجهة العسكرية المحدودة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تكشف عن لعبة خداع استراتيجي تهدف إلى تحسين المواقف التفاوضية قبل توقيع اتفاق شامل يعيد تشكيل الشرق الأوسط.

في مشهد يختزل تناقضات الشرق الأوسط الجديد، تتسارع الأحداث بين الولايات المتحدة و إيران نحو مواجهة عسكرية غير مسبوقة، لكنها في جوهرها ليست مقدمة لحرب شاملة بل غطاء لصفقة كبرى تبلورت في الكواليس.

فبينما يطلق البيت الأبيض تهديدات نارية ويرد الحرس الثوري بصواريخ باليستية تستهدف مواقع حساسة في الخليج، يتبادر إلى الأذهان سؤال جوهري: هل هذه المناوشات هي البداية الفعلية لنزاع إقليمي مدمر، أم أنها مجرد تمثيلية محكمة لتسويق تسوية تاريخية؟ التدقيق في خفايا هذا التصعيد يكشف عن لعبة معقدة متعددة الأبعاد، حيث يحتاج كل طرف إلى ضجيج البارود لتعزيز موقعه التفاوضي قبل التوقيع على اتفاق يغير وجه المنطقة.

فما نشهده من غارات متبادلة واعتراضات جوية ليس سوى الفصل الأخير من مسرحية الدخان الكثيف التي تخفي وراءها مسارًا موازيًا من المفاوضات السرية التي تقودها أطراف إقليمية ودولية كبرى. التصعيد الحالي يحمل بصمات استراتيجية واضحة من الجانبين، إذ تسعى إدارة ترامب، المحكومة بحسابات سياسية داخلية ومعركة انتخابية محتدمة، إلى توجيه ضربة قوية تردع طهران دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة ترفع أسعار الطاقة وتهدد مصالحها العالمية.

وقد حسم وزير الخارجية ماركو روبيو بالتعاون مع القيادات العسكرية الخيار نحو رد متناسب لكنه حاسم، يركز على تدمير أهداف محددة في جاسك وبندر عباس وقشم، مع إظهار القوة الأمريكية في حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. في المقابل، تتحرك إيران تحت ضغط اقتصادي خانم وحاجة سياسية لتبرير التراجع عن بعض المطالب النووية والصاروخية، فتستخدم الحرس الثوري هجمات محدودة ضد أهداف أمريكية وحلفائها، كما حصل في إسقاط طائرة أباتشي قبالة سواحل عُمان، وهو حادث استغله الإعلام الإيراني لتعزيز الرواية الداخلية بأن المقاومة مستمرة حتى اللحظة الأخيرة.

غير أن التنسيق الخفي بين واشنطن وطهران يكشف عن تقاسم واضح للأدوار: فالقصف المتبادل يظل تحت السقف الذي يمنع انزلاق المنطقة إلى حرب مدمرة، بدليل سرعة احتواء الردود الإيرانية وتعامل الدول الوسطية كسلطنة عُمان وباكستان مع الملفات الشائكة عبر لجان تقنية تعمل دون ضجيج إعلامي. هذه المواجهة المحدودة تأتي في سياق إعادة تشكيل الإقليم بالكامل، حيث تذوب المعادلات القديمة ويظهر واقع جديد يعيد توزيع النفوذ وتأمين الممرات المائية تحت غطاء من الحديد والنار.

فالجولة العسكرية الأخيرة هي الممر الذي يحتاجه ترامب لتسويق أي اتفاق قادم أمام جمهوره الداخلي، كما تمنح طهران فرصة لالتقاط أوراق قوة تحفظ ماء وجهها الإقليمي قبل الدخول في مرحلة جديدة قد تشهد تخفيف العقوبات مقابل تقليص دور الأذرع الإقليمية وزعزعة النفوذ في اليمن وسوريا ولبنان. في الخلفية، تتحول أسواق النفط إلى ساحة معركة أخرى، إذ يتجاوز سعر البرميل حاجز المئة دولار، بينما تتسرب من كواليس البيت الأبيض تقارير عن عقلية فصل المسارات التي تسمح بالتفاوض والتوعد في آن واحد.

المشهد المتسارع يؤكد أن عواصف البارود ليست سوى مخاض دامٍ لترتيبات إقليمية جديدة، حيث يعاد رسم حدود النفوذ وتحدد قواعد الاشتباك في ربع الساعة الأخير من صراع امتد لعقود. وما بين هدير الصواريخ وهمس الدبلوماسية، يبقى السؤال الأكبر: هل ينجح الطرفان في إنهاء هذا الفصل دون أن يتحول الدخان الكثيف إلى نار حقيقية تلتهم الجميع





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