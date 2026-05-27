التصعيد الإقليمي والحرب الهجينة: إيران تواجه استراتيجيات استخباراتية متطورة وتوترات عسكرية

تحليل شامل للتهديدات الأمنية التي تواجهها إيران من خلال الحرب الناعمة والعمليات الاستخباراتية والسيبرانية، بالتوازي مع التصعيد الميداني لحزب الله في جنوب لبنان والتوترات في مضيق هرمز.

تشهد المنطقة حالة من الغليان السياسي والعسكري غير المسبوق، حيث كشفت وزارة الأمن ال إيران ية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بما وصفته بالحرب الاستخباراتية الخفية التي تشنها الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية.

وأوضح البيان أن الاستراتيجية الأمريكية قد تحولت بشكل جذري بعد الفشل في تحقيق أهدافها العسكرية المباشرة، مثل الإطاحة بالنظام أو تقسيم البلاد، لتركز بدلاً من ذلك على ما يسمى بالحرب الناعمة والهجينة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقويض استقرار الدولة من الداخل عبر آليات معقدة تشمل تكثيف الضغوط الاقتصادية الممنهجة والتحريض الاجتماعي الواسع.

ويتم ذلك من خلال استغلال القنوات الإعلامية المأجورة التي تسعى إلى تضخيم أزمات المعيشة ونقص السلع الأساسية لتحويل المعاناة اليومية للمواطنين إلى وقود للاضطرابات السياسية، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار الداخلي تخدم الأهداف الخارجية دون الحاجة إلى إطلاق رصاصة واحدة في مواجهة مباشرة، وهو ما يمثل تحولا في مفهوم الحروب الحديثة التي تستهدف العقول والنفوس قبل القلاع والثكنات. وفي سياق متصل، أشار التقرير الأمني الإيراني إلى تزايد مخاطر التسلل والعمليات التخريبية عبر دعم المرتزقة والجماعات المسلحة التي تحاول شن هجمات إرهابية في المناطق الحدودية، وتحديداً في الشمال الغربي والجنوب الشرقي للبلاد.

ورغم نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط العديد من هذه المحاولات عبر عمليات استباقية دقيقة، إلا أن التهديد لا يزال قائماً ومستمراً ويتطور باستمرار. كما سلط الضوء على قضية تهريب الأسلحة وأجهزة الاتصال المتطورة وغير المشروعة، وعلى رأسها أنظمة ستارلينك، التي تُستخدم لتوفير اتصالات مشفرة بعيداً عن رقابة الدولة، مما يسهل عمليات التنسيق للمجموعات التخريبية والعملاء في الداخل.

علاوة على ذلك، يتم توظيف المنصات الإعلامية الناطقة بالفارسية وشبكات التواصل الاجتماعي كأدوات تجسس نشطة لجمع البيانات الجغرافية الدقيقة وتحديد الأهداف العسكرية والسياسية، وصولاً إلى تجنيد عملاء داخل مؤسسات الدولة لنشر التحريض وتبييض الجرائم التي ترتكبها هذه الشبكات، في سيناريو متكامل يهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والأمني لإيران وإضعاف سيادتها الوطنية. أما على الصعيد الميداني، فإن التوترات قد انتقلت إلى مستوى جديد من التصعيد في جنوب لبنان، حيث خاض حزب الله معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي، نفذ خلالها 32 عملية عسكرية نوعية في يوم واحد، مما يعكس قدرة عالية على التنسيق والضربات الخاطفة التي تستهدف العمق الدفاعي الإسرائيلي وتضع القوات المعتدية في حالة من الارتباك الدائم.

وبالتوازي مع هذه الجبهة، يبرز التهديد في الخليج العربي، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني صراحة أن الشريط الساحلي الجنوبي الممتد من جابهار إلى معشور سيكون مقبرة لأي قوات أمريكية تحاول الاعتداء على المياه الإقليمية الإيرانية أو تهديد الملاحة. وفي محاولة لإيجاد توازن بين الردع والدبلوماسية، كشف نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، عن وجود مباحثات جارية مع سلطنة عمان للتوصل إلى آلية جديدة تنظم عبور السفن عبر مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي للتجارة العالمية، مما يشير إلى رغبة في إدارة الصراع لمنع انزلاقه نحو حرب شاملة قد تضر بمصالح جميع الأطراف في المنطقة.

ومن زاوية أخرى، أضاف رئيس الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، بعداً تقنياً خطيراً لهذه المواجهة، حيث كشف أن عمليات اغتيال قيادات إيرانية رفيعة المستوى لم تكن مجرد عمليات ميدانية تقليدية، بل اعتمدت على تقنيات سيبرانية متطورة شملت زرع برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة عبر الفيديو في طهران، مما سمح للمهاجمين بتتبع التحركات بدقة متناهية وتحديد التوقيت المناسب للتنفيذ بدقة جراحية. هذا التداخل بين الحرب السيبرانية، والعمليات الاستخباراتية، والمواجهات العسكرية المباشرة يرسم صورة معقدة للصراع في الشرق الأوسط، حيث لم تعد الجبهات مقتصرة على الحدود الجغرافية، بل امتدت لتشمل الفضاء الإلكتروني والوعي المجتمعي، مما يضع المنطقة أمام مرحلة من عدم اليقين الأمني تتطلب استراتيجيات دفاعية مبتكرة وشاملة لمواجهة هذه التحديات المتعددة الأبعاد التي تسعى لتغيير موازين القوى في المنطقة





