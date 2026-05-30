التحركات الأمريكية بين التوترات الكوبية والوساطات الشرق أوسطية والصراعات الداخلية

تقرير مفصل يتناول لقاءات عسكرية في غوانتانامو، ومحادثات لبنانية إسرائيلية في البنتاغون، وقضية إزالة اسم ترمب من مركز كينيدي.

شهدت الساحة السياسية والعسكرية الأمريكية سلسلة من التطورات المتسارعة التي تعكس تعقيدات المشهد الدبلوماسي في مناطق مختلفة من العالم، حيث برزت في الواجهة لقاءات عسكرية رفيعة المستوى تهدف إلى إدارة الأزمات في ظل توترات سياسية حادة.

ففي خليج غوانتانامو، وبالتحديد في القاعدة العسكرية الأمريكية الواقعة في الجزيرة الكوبية، اجتمع مسؤولون عسكريون من الولايات المتحدة وكوبا في لقاء اتسم بالحذر والضرورة العملياتية. وقد التقى الجنرال الأمريكي فرنسيس دونوفان بالجنرال الكوبي روبرتو ليغرا سوتولونغو، النائب الأول لرئيس الأركان العامة، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر حول مسائل الأمن العملياتي.

يأتي هذا الاجتماع في توقيت حرج للغاية، حيث تعاني العلاقات بين واشنطن وهافانا من تدهور ملحوظ نتيجة التهديدات العلنية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة على كوبا، فضلاً عن فرض حصار على إمدادات الوقود في يناير الماضي. وتزداد المخاوف الكوبية مع ظهور تقارير تشير إلى احتمالية شن هجمات بطائرات مسيرة على القاعدة في حال وقوع أي هجوم أمريكي، مما يجعل هذه اللقاءات العسكرية بمثابة صمام أمان لمنع الانزلاق نحو مواجهة مباشرة.

وتعتبر قيادة ساوثكوم أن محطة غوانتانامو البحرية تمثل مركزاً لوجستياً حيوياً لدعم الأمن والاستقرار في نصف الكرة الغربي، رغم التاريخ المثير للجدل للموقع فيما يتعلق باحتجاز مشتبه بهم في قضايا الإرهاب بعد أحداث سبتمبر، كما أن التوترات قد تفاقمت مؤخراً بعد لائحة اتهام جنائية وجهت للرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو في فلوريدا. وفي سياق دبلوماسي مختلف تماماً، شهد البنتاغون حدثاً تاريخياً تمثل في استضافة محادثات عسكرية وصفت بأنها بناءة بين وفدين من لبنان وإسرائيل، وهي المرة الأولى التي يتم فيها عقد مثل هذه اللقاءات منذ عقود طويلة.

وأكد نائب وزير الدفاع الأمريكي، إلبريدج كولبي، أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن الشق الأمني الذي يهدف إلى توفير الدعم والغطاء اللازمين لمحادثات السلام السياسية الجارية بين البلدين، والتي تقودها وزارة الخارجية الأمريكية. وتهدف هذه الخطوة إلى بناء جسور من الثقة العسكرية المتبادلة لتقليل فرص التصادم الميداني وتسهيل الوصول إلى اتفاقيات سياسية مستدامة.

ويعكس هذا التحرك رغبة واشنطن في لعب دور الوسيط الفاعل لضمان استقرار الشرق الأوسط، من خلال تفعيل المسارات الأمنية بالتوازي مع المسارات الدبلوماسية، وهو ما قد يفتح آفاقاً جديدة لإنهاء عقود من الصراع والتوتر الحدودي بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، مما يبرز استراتيجية البنتاغون في استخدام القنوات العسكرية كمدخل للحلول السياسية الشاملة. أما على الصعيد الداخلي في الولايات المتحدة، فقد تصدر النزاع القانوني حول مركز كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن عناوين الأخبار، حيث وجد الرئيس دونالد ترمب نفسه في مواجهة حكم قضائي يلزمه بإزالة اسمه من هذا الصرح الثقافي الشهير.

وأصدر القاضي كريستوفر كوبر حكماً يقضي بأن تغيير اسم المركز لا يمكن أن يتم إلا بقرار رسمي من الكونغرس، وأمر إدارة ترمب بإزالة كافة اللافتات والإشارات التي تحمل اسمه من المواد الرسمية في غضون 14 يوماً. ورد فعل الرئيس ترمب جاء سريعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن نيته العمل مع الكونغرس لنقل ملكية المركز، في محاولة لتجاوز العقبة القانونية والحفاظ على وجود اسمه في الموقع.

تعكس هذه القضية حالة من التجاذب المستمر بين السلطة التنفيذية والقضاء في الولايات المتحدة، وتبرز كيف يمكن للقضايا الرمزية المتعلقة بالأسماء والمسميات أن تتحول إلى معارك قانونية وسياسية معقدة تتطلب تدخل التشريعات البرلمانية لحلها، مما يضيف طبقة جديدة من التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية في تسيير شؤونها الداخلية بالتوازي مع ملفاتها الخارجية الشائكة في الكاريبي والشرق الأوسط





