التحالف الإسرائيلي يعلن عن وقف جزئي لعملياته العسكرية في لبنان

تضغط إسرائيل على واشنطن بشأن حرية العمل ضد حزب الله في لبنان ضمن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال جولة على الحدود الشمالية إن الجيش عبر نهر الليطاني وسيطر على مواقع ويعمل في بيروت وفي البقاع وفي عمق الجبهة ويوجه لحزب الله ضربات قوية.

وأضاف بنيامين نتنياهو في تصريح بمقر الفرقة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية: جئت إلى هنا اليوم برفقة وزير الدفاع، ونائب رئيس الأركان، وقائد القيادة الشمالية، وقائد الفرقة، والقادة الذين ترونهم هنا، والجنود في الميدان.. تحدثت مع قادة الألوية المتواجدين حاليا في الميدان.. أسمع منهم، وأستمع أيضا للجنود وبعضهم يقف خلفي.. هناك روح قتالية هائلة..

من هنا تدار المعركة ضد حزب الله في الشمال. وتابع قائلا: يجب أن أقول لكم إن هناك نتائج مبهرة .. لقد عبرت قواتنا نهر الليطاني وتقدمت إلى مواقع سيطرة.. نحن نعمل في بيروت وفي البقاع، وعلى امتداد الجبهة بأكملها ونوجه ضربة قاصمة لحزب الله.

وصرح نتنياهو: عندما أقول هذا فهو ليس مجرد كلام.. يخبرني قادة الألوية وكذلك الجنود، أننا في كل اشتباك معهم وفي كل مواجهة نقضي على حزب الله ونجبر عناصره على الفرار. وذكر أن هذه الروح هي التي تحقق هذه الإنجازات، مردفا بالقول: أحييكم أنتم أسود.. لديكم قادة كالأسود وأنتم تثبتون قوة روح الجيش الإسرائيلي..

استمروا في التقدم بنجاح باهر حتى النهاية. وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الضربة التراكمية ومتعددة الأبعاد ضد حزب الله قاسية وغير مسبوقة، وأنه تم القضاء على أكثر من 7500 عنصر من حزب الله منذ بداية الحرب. وأكد قائد بعثة اليونيفيل في لبنان، اللواء ديوداتو أبانيارا، أن المسار السياسي والدبلوماسي يبقى الحل الوحيد الممكن للنزاع القائم في جنوب لبنان.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف اليوم الجمعة، معدلا مفزعا لمقتل وإصابة الأطفال في لبنان، في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل. وروجض ضابط في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي أن تكون حماس تستخدم في غزة مسيرات تعمل بتقنية الألياف البصرية، على غرار تلك التي يستخدمها حزب الله في الشمال. وقال مصدر أمني لبناني لRT إن الوفد اللبناني الذي سيشارك في الاجتماع الأمني في البنتاغون، مؤلف من ضباط في الجيش بالإضافة إلى الملحق العسكري لدى سفارة لبنان بواشنطن.

وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله اليوم الجمعة، إن الاتفاق مع إيران سيشمل لبنان، مشيرا إلى إسرائيل تستبق الاتفاق بتوسيع عدوانها فيما السلطات اللبنانية غائبة. ووعد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عشية الاجتماع الأول لفريق المسار الأمني المنبثق من الجولة الرابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، رفضه للمفاوضات المباشرة والمسار الأمني.

بينما يستمر التصعيد العسكري والتوغل الإسرائيلي في لبنان، تضغط تل أبيب على واشنطن بشأن حرية العمل ضد حزب الله بمعزل عن اتفاق مع إيران قبيل اجتماعات عسكرية مرتقبة ستعقد بالبنتاغون. وأفاد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، بأن إسرائيل تضغط من أجل حرية العمل ضد حزب الله في لبنان ضمن اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأكد حزب الله اللبناني أن الاتهامات الإسرائيلية الأخيرة بشأن سد القرعون كاذبة، موضحا أن الجيش الإسرائيلي يواصل سياسة التضليل لتبرير اعتداءاته واستهداف المدنيين والبنى التحتية. قبيل محادثات عسكرية مرتقبة في البنتاغون، كثفت إسرائيل عدوانها على لبنان عقب تهديدات بتوجيه ضربات قاسية لحزب الله، وعمقت نطاق عملياتها الهجومية نحو الليطاني جنوب لبنان. وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف نقطة ضبط للجيش اللبناني في بلدة عين إبق في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل جنديين من الجيش اللبناني.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وقف جزئي لعملياتها العسكرية في لبنان، بعد أن أبدت القوات الإسرائيلية استعدادها للانسحاب من لبنان





