التحذير من اتخاذ قرار الخلع بسرعة: دعوة للمراجعة والتفكير العميق

الدكتور غازي الشمري يحث الأسر على تجنب القرارات المتسرعة بالخلع أو الانفصال، مؤكدًا أن الخلافات العابرة لا تستدعي تحطيم الأسرة ويشدد على أهمية الحوار والحكمة في حل النزاعات الزوجية.

حذر المستشار الأسري ورئيس مبادرة "تصافينا" الدكتور غازي الشمري من التسرع في اتخاذ قرار الخلع أو الانفصال عندما تتصاعد الخلافات الزوجية نتيجة لحظات غضب أو سوء فهم مؤقت.

وأشار إلى أن العديد من القرارات المصيرية تُتخذ في جو من الانفعال وتحت تأثير آراء محيطية لا تدرك حجم الأضرار التي يتسبب بها تفكك الأسرة، ما يؤدي إلى اضطراب نفسي واجتماعي للزوجين وأبنائهما. إنَّ البيت الذي بُني على سنوات من المودة والعشرة لا ينبغي أن ينهار بسبب مشكلات يمكن حلها بالحوار والحكمة. وأوضح الشمري أن الخلافات بين الزوجين هي جزء طبيعي من الحياة الأسرية، ولكن ليس كل خلاف يستحق أن ينتهي بالخلع أو الانفصال.

فالأوقات التي يسيطر فيها الغضب أو تتدخل فيها أصوات سلبية من الأهل أو الأصدقاء قد تدفع الطرفين إلى اتخاذ خطوات سريعة، بينما قد تكون تلك الخلافات مؤقتة وتزول مع الوقت إذا ما أُتيحت مساحة للحوار الصادق والتفاهم المتبادل. شدد على ضرورة التمييز بين المشكلات العارضة التي يمكن تجاوزها، وبين المشكلات الجوهرية التي تستدعي إعادة تقييم العلاقة بشكل جدي.

دعا الدكتور غازي الشمري جميع الزوجات والزوجات إلى التروي قبل اتخاذ أي قرار مصيري، مؤكدًا أن الحكمة تكمن في إعطاء الوقت للهدوء وإعطاء الفرصة للزوجين لاستعراض جذور الخلاف والعمل على حلها بدلاً من الانقضاض على حلول نهائية قد تضر بالمستقبل. كما نبه إلى أن التدخلات السلبية من بعض المحيطين قد تُعقِّد الموقف وتُفاقم الصراعات، مما يجعل من الضروري استشارة خبراء الأسرة والاستفادة من المبادرات التي تدعم الحوار والتصالح.

وفي ختام كلمته، أوضح أن الحفاظ على استقرار الأسرة يحتاج إلى صبر، وتفهم، وإرادة مشتركة لبناء مناخ سليم يضمن النمو السليم للأبنـاء وتماسك الروابط الأسرية





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