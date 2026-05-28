التصعيد الإسرائيلي في لبنان وملف الأسلحة الكيميائية في سوريا: قراءة في تحولات الميدان والسياسة

تقرير مفصل يتناول توسع الغارات الإسرائيلية في لبنان واستهداف التراث في مدينة صور للضغط قبل مفاوضات واشنطن، إلى جانب التقدم السوري في إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية من حقبة الأسد.

تشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد في ظل تحركات ميدانية إسرائيل ية مكثفة تهدف إلى تغيير موازين القوى قبل الدخول في مفاوضات دبلوماسية مرتقبة في واشنطن.

فقد وسعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية في لبنان بشكل ملحوظ، حيث لم تعد الغارات مقتصرة على المناطق الجنوبية فحسب، بل امتدت لتشمل محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، بما في ذلك استهداف شقة سكنية في منطقة الشويفات. هذا التصعيد الميداني يأتي في توقيت حساس، إذ تسعى تل أبيب من خلال هذه الضغوط إلى فرض وقائع جديدة على الأرض تمنحها تفوقاً تفاوضياً في الاجتماع العسكري المرتقب.

وقد كشفت مصادر مطلعة أن الجانب الإسرائيلي حاول عبر القنوات الأمريكية تأجيل هذا الاجتماع، إلا أن واشنطن أصرت على موعده، مما دفع إسرائيل إلى تكثيف ضرباتها وتوسيع أوامر الإخلاء في الجنوب، مما أسفر عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في عدة بلدات، في محاولة واضحة لزعزعة الاستقرار الميداني قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بينما تحاول الإدارة الأمريكية جاهدة منع انزلاق المواجهة إلى حرب شاملة وتثبيت الهدنة الهشة. وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الخارجية اللبنانية صرخة تحذيرية من خطورة الضربات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف مدينة صور العريقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات لا تهدد السكان فحسب، بل تمتد لتطال أحياء تاريخية ومواقع دينية ومعالم ثقافية تمثل جزءاً أصيلاً من التراث الإنساني العالمي. مدينة صور، المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، تضم آثاراً فينيقية ورومانية لا تقدر بثمن، مما يجعل استهدافها بمثابة اعتداء على الضمير الإنساني المشترك.

وقد أجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالات دبلوماسية واسعة للضغط من أجل وقف فوري لهذه العمليات، خاصة مع استمرار إنذارات الإخلاء التي يوجهها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لسكان المدينة والمخيمات المحيطة بها. ولم يتوقف القصف عند صور، بل امتد ليشمل بلدة سحمر في البقاع الغربي، مما يشير إلى استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى توسيع رقعة الضغط العسكري لتشمل مناطق جغرافية متنوعة داخل الأراضي اللبنانية.

أما في سوريا، فقد برز تطور أمني وسياسي لافت يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية التي تعود لحقبة النظام السابق. حيث أعلن المبعوث الأمريكي الخاص توم براك أن اكتشاف وتأمين الأسلحة الكيميائية غير المعلنة يمثل محطة مفصلية نحو بناء سوريا جديدة وتعزيز الأمن الدولي. وبدعم من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والشركاء الدوليين، تمكنت الفرق الوطنية المختصة من العثور على ذخائر ومواد تصنيع ومعدات خلط وتخزين كانت مخبأة، وجرى نقلها إلى مرافق متخصصة تمهيداً لتدميرها نهائياً.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن هذا التقدم ينهي إرثاً وحشياً من السلاح الكيميائي، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار. وبالتوازي مع هذه الأحداث، شهدت المنطقة تحولات أخرى، منها إعلان مقتدى الصدر دمج سرايا السلام في هيكلية الدولة العراقية، وتصاعد التضارب الأمريكي الإيراني حول مسودة تفاهم لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى استمرار إسرائيل في سياسات التسوية في الضفة الغربية عبر أنظمة إلكترونية لسجل الأراضي، مما يعمق الأزمات الإقليمية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في الشرق الأوسط





