التحولات الدبلوماسية الكبرى في الشرق الأوسط: تقارب سوري أمريكي وانفراجة سعودية لبنانية

تفاصيل الدعوة الأمريكية للرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة واشنطن وأهدافها الاستراتيجية في تحقيق الاستقرار الإقليمي، بالتزامن مع قرار السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية.

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى عن تطورات لافتة في مسار العلاقات بين دمشق وواشنطن، حيث تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع دعوة رسمية لزيارة الولايات المتحدة في الرابع عشر من يونيو المقبل.

تأتي هذه الخطوة لتعزز التوجه الجديد الذي تنتهجه القيادة السورية الحالية منذ وصولها إلى سدة الحكم في ديسمبر عام ألفين وأربعة وعشرين، وذلك في أعقاب الإطاحة بالنظام السابق. وتمثل هذه الزيارة، في حال إتمامها، المحطة الثانية للرئيس الشرع في واشنطن، بعد لقائه التاريخي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض خلال نوفمبر من العام الماضي، وهو اللقاء الذي كسر جليداً دبلوماسياً استمر لعقود، حيث كان الشرع أول رئيس سوري تطأ قدماه البيت الأبيض منذ استقلال سوريا في عام ألف وتسعمائة وستة وأربعين.

يسعى الرئيس أحمد الشرع من خلال هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة إلى تجاوز إرثه السابق المرتبط بالعمل الجهادي، والتركيز بدلاً من ذلك على بناء شرعية دولية صلبة تمكن سوريا من الخروج من عزلتها السياسية والاقتصادية. وتطمح دمشق إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والحصول على دعم دولي واسع لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها سنوات طويلة من الحرب والنزاعات. وفي هذا السياق، شكل انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش خطوة استراتيجية لإثبات حسن النوايا والالتزام بمكافحة الإرهاب العالمي.

ومن جانبه، أبدى الرئيس دونالد ترمب إعجابه بشخصية الشرع، واصفاً إياه بالقائد القوي الذي يمتلك القدرة والرؤية لإعادة بناء بلاده وتوجيهها نحو المسار الصحيح في وقت قياسي، وهو ما يعكس رغبة أمريكية في إيجاد شريك سوري موثوق يساهم في تحقيق استقرار طويل الأمد في منطقة بلاد الشام. ولا تقتصر هذه العلاقة المتنامية على الجوانب الاقتصادية أو الدبلوماسية الرمزية، بل تمتد لتشمل ملفات أمنية شائكة، وعلى رأسها الوضع في لبنان.

فقد أشار الرئيس ترمب في تصريحاته الأخيرة إلى رغبته في رؤية تحسن في حياة الشعب اللبناني، مع التأكيد على ضرورة توجيه ضربات أكثر دقة وفعالية ضد حزب الله. وتكشف التقارير أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً مستمرة على الحكومة السورية للتدخل في الشأن اللبناني بما يخدم تقويض نفوذ الحزب المدعوم من إيران، مستغلة الحدود الطويلة والمشتركة بين البلدين.

إن هذه المقاربة الأمريكية تهدف إلى تحويل سوريا من حليف لإيران إلى لاعب إقليمي يساهم في تحجيم التمدد الإيراني، وهو تحدٍ كبير يواجه الرئيس الشرع في موازنته بين المطالب الدولية والواقع الميداني المعقد. وفي سياق متصل من التحولات الإيجابية في المنطقة، شهدت العلاقات السعودية اللبنانية انفراجة اقتصادية وسياسية ملموسة، حيث أمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية.

وجاء هذا القرار استجابة للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في سبيل إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة بناء هياكلها الإدارية والمالية. وقد قوبل هذا القرار بترحيب واسع في بيروت، حيث عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون عن امتنانه العميق لهذه المبادرة، معتبراً إياها تجسيداً لعمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، ودعماً حيوياً للبنان في مرحلة التعافي والنهوض الاقتصادي التي يمر بها. إن هذا التوجه السعودي يعكس رغبة الرياض في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرته على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة.

إن تلازم هذه الأحداث، من زيارة مرتقبة للرئيس السوري إلى واشنطن وانفتاح سعودي على لبنان، يشير إلى إعادة صياغة شاملة لخريطة التحالفات في الشرق الأوسط. فمن جهة، هناك رغبة دولية في دمج سوريا في المنظومة العالمية بشرط تخلصها من التبعية الكاملة للمحاور الإقليمية المتطرفة، ومن جهة أخرى، هناك سعي عربي لإعادة تفعيل دور لبنان كجسر تواصل ثقافي واقتصادي.

إن التحديات التي تواجه هذه المسارات تظل قائمة، خاصة مع وجود ملفات عالقة تتعلق بالمعتقلين والمظالم الداخلية في سوريا، والاضطرابات الإدارية في مؤسسات الدولة، فضلاً عن التوترات العرقية والطائفية التي تظهر بين الحين والآخر. ومع ذلك، فإن لغة الدبلوماسية التي بدأت تطغى على لغة السلاح تعطي أملاً في أن المنطقة قد تكون بصدد الدخول في عصر جديد من الاستقرار القائم على المصالح المتبادلة والاعتراف بالواقع السياسي الجديد الذي فرضته التغييرات الأخيرة في القيادة السورية





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