التحركات السعودية الاستراتيجية لتعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات الدولية

تقرير مفصل حول النشاط الدبلوماسي لولي العهد السعودي، والموقف السعودي من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتحليل استراتيجي لمنظومة الأمن الخليجي المتعددة المستويات.

تشهد الساحة الدبلوماسية السعودية حراكا مكثفا يقوده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي يعكس رؤية المملكة الاستراتيجية في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتوطيد العلاقات الدولية على مختلف الأصعدة.

وقد تجلى هذا النشاط في سلسلة من الاتصالات الهاتفية رفيعة المستوى، حيث بحث سموه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين الرياض وباريس، في خطوة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما امتدت هذه الجهود لتشمل القارة الأفريقية عبر اتصال مع الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وبالتوازي مع ذلك، أجرى سموه اتصالا مع الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، تركز خلاله البحث على تطورات الأوضاع المتسارعة في المنطقة والجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار الشامل.

ولم تغب الجوانب الإنسانية عن هذا الحراك، حيث قدم سموه تعازيه ومواساته لناصر عبد ربه هادي في وفاة والده الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، داعيا له بالرحمة والمغفرة. وفي الشأن الداخلي، أكد ولي العهد التزام المملكة الراسخ بمواصلة الجهود التي بذلها ملوك المملكة في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن، مشددا على أن الحفاظ على أمن البلاد وحماية مقدراتها هو نهج وطني ثابت ومحل فخر واعتزاز لجميع أبناء الدولة.

وعلى صعيد التوترات الإقليمية، اتخذت المملكة العربية السعودية موقفا حازما تجاه التصعيد العسكري في لبنان، حيث أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية. وأعربت المملكة عن رفضها القاطع لأي توغل إسرائيلي ينتهك السيادة اللبنانية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان فوراً ووضع حد للتحركات العسكرية التي تسعى للتوسع داخل لبنان.

وشددت الرياض في بيانها على ضرورة حماية سيادة الدولة اللبنانية وشعبها الشقيق وفقا للمواثيق الدولية، مؤكدة في هذا السياق على الأهمية القصوى للالتزام باتفاق الطائف، الذي يمثل المرجعية الأساسية لتحقيق الاستقرار السياسي في لبنان. كما دعت المملكة إلى ضرورة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، والالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية التي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية فقط، معتبرة أن هذه الخطوة هي الضمانة الوحيدة لعودة الأمن والأمان والاستقرار المستدام للشعب اللبناني، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والدمار.

وفي سياق تحليل المنظومة الأمنية في منطقة الخليج، سلط تقرير حديث أعده السفير أليساندرو مينوتو ريزو، رئيس مؤسسة كلية دفاع الناتو، الضوء على تحول استراتيجي في نهج دول الخليج العربي نحو بناء منظومة أمنية متعددة المستويات. وأشار التقرير الذي نشره مركز الخليج للأبحاث في جدة، إلى أن دول الخليج أصبحت مرشحة للعب دور قيادي في صياغة الأمن الإقليمي في مرحلة ما بعد الصراعات الكبرى، وذلك عبر تبني استراتيجية تجمع بين تطوير القدرات الدفاعية الذاتية وتوسيع الشراكات الدولية.

ويرى ريزو أن الشراكة مع حلف شمال الأطلسي 'الناتو' توفر فرصا ذهبية للاستفادة من الخبرات العسكرية والتشغيلية المتطورة، وتعزز الحوار الاستراتيجي في مجالات الدفاع. وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة تتطلب تنويع الشراكات الأمنية مع الحفاظ على الروابط الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والانفتاح بشكل أكبر على القارة الأوروبية.

كما أشاد التقرير بالحكمة السياسية التي انتهجتها دول الخليج في تجنب الانجرار إلى مواجهات عسكرية مباشرة رغم التحديات والهجمات التي تعرضت لها، معتبرا أن سياسة الانفتاح الدبلوماسي تجاه طهران والعمل على خفض التصعيد، بالتوازي مع تعزيز التواصل مع شركاء إقليميين مثل مصر وتركيا وباكستان، تعكس إدراكا عميقا لمخاطر الحروب الشاملة، مما يثبت أن الامتناع عن الرد العسكري لم يكن ضعفاً بل كان قراراً استراتيجياً لمنع تمدد الصراع الإقليمي





