التشكيلة المثالية للمونديال من بيليه إلى زيدان: 11 لاعباً أسطورياً

نظرة على التشكيلة المثالية لأساطير كأس العالم التي تضم بيليه ومارادونا وميسي وزيدان وكافو وكانافارو وغيرهم من النجوم الذين صنعوا تاريخ البطولة.

تعد كأس العالم لكرة القدم الحدث الأكبر في عالم ال رياضة ، حيث تجمع أفضل اللاعبين من مختلف القارات في منافسات استثنائية تخلد أسماءهم في التاريخ. على مر السنين، برزت مجموعة من النجوم الذين تركوا بصمة لا تمحى في البطولة، سواء بتتويجهم باللقب أو بأدائهم الخارق.

في هذا التقرير، نستعرض التشكيلة المثالية للمونديال التي تضم 11 لاعباً أسطورياً من عصور مختلفة، بدءاً من الأسطورة البرازيلي بيليه، اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، وصولاً إلى الفرنسي زين الدين زيدان الذي عاش لحظات الفرح والحزن في النهائي. هذه التشكيلة تجمع بين الحراس والمدافعين ولاعبي الوسط والمهاجمين الذين أحدثوا ثورة في كرة القدم.

يبدأ التشكيل بالحارس الإنجليزي غوردون بانكس، الذي توج بطلاً للعالم عام 1966 مع منتخب بلاده، واشتهر بتصديه الأسطوري أمام بيليه في مونديال 1970، والذي وصفه البرازيلي قائلاً: 'اليوم سجلت هدفاً، ولكن بانكس صدّه'. بانكس حارس لأندية متواضعة مثل ليستر وستوك، لكنه أثبت أن العظمة لا تأتي من الأندية الكبيرة فقط. في مركز الظهير الأيمن والأيسر، نجد البرازيليين كافو وروبرتو كارلوس، الذين أحدثا ثورة في مركز الظهير من خلال تعزيز الدور الهجومي.

كافو فاز بمونديالي 1994 و2002، وكان قائد المنتخب في الثاني، بينما اكتفى روبرتو كارلوس بلقب 2002. خسر الاثنان معاً نهائي 1998 أمام فرنسا، لكن إرثهما يظل خالداً. في قلب الدفاع، يتواجد الألماني فرانتس بكنباور، مخترع مركز الليبرو، والمعروف باسم 'القيصر'. ترك بكنباور صورة خالدة بعد مباراة القرن أمام إيطاليا في نصف نهائي 1970، حيث أنهى المباراة وكتفه ملفوف.

بعد أربع سنوات، قاد ألمانيا للفوز بالكأس على أرضه، محطماً رومانسية هولندا ويوهان كرويف. إلى جانبه، الإيطالي فابيو كانافارو، النموذج الأمثل للمدافع، والذي قاد منتخبه للفوز بلقب 2006 بركلات الترجيح أمام فرنسا. كانافارو معروف بتموضعه المثالي وتركيزه الدائم، بالإضافة إلى 'شراسته' عند الحاجة. في وسط الملعب، يتألق الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قدم أداءً ساحراً في مونديال 1998، حيث سجل هدفين برأسه في النهائي أمام البرازيل، كما سجل ركلة جزاء بطريقة بانينكا في نهائي 2006.

زيدان هو اللاعب الوحيد مع الكاميروني ريغوبير سونغ الذي طرد مرتين في المونديال، المرة الأولى في 1998 أمام السعودية، والثانية في نهائي 2006 بعد نطحه ماركو ماتيراتزي. إلى جانبه، الإسباني أندريس إنييستا، الذي رفع مستوى كرة القدم بأسلوب التيكي تاكا، وسجل هدف الفوز لمنتخب بلاده في نهائي 2010 أمام هولندا في الوقت الإضافي.

الأرجنتيني دييغو مارادونا يبرز في هذه التشكيلة بفضل هيمنته على مونديال 1986، حيث قاد منتخبه للفوز على ألمانيا الغربية في النهائي، وسجل هدفين لا ينسيان في ربع النهائي أمام إنجلترا: الأول يد الله، والثاني الهدف الأجمل في التاريخ. أما في خط الهجوم، فالثلاثة الأبرز هم بيليه وليونيل ميسي ورونالدو. بيليه، الملك البرازيلي، فاز بالمونديال ثلاث مرات (1958، 1962، 1970)، وترك صوراً لا تنسى من دموع المراهقة في 1958 إلى التمريرة العمياء لكارلوس ألبرتو في نهائي 1970.

ميسي، الأرجنتيني، شارك في خمس نسخ من كأس العالم، وقاد منتخبه للفوز بلقب 2022 بعد أداء رائع سجل فيه سبعة أهداف، ونال جائزة أفضل لاعب مرتين. رونالدو، الظاهرة البرازيلية، عرف كل شيء في المونديال: توج في 1994 دون أن يلعب، وعانى في نهائي 1998 بسبب وعكة صحية، لكنه ثأر في 2002 بتسجيله هدفين في النهائي أمام ألمانيا والفوز بلقب الهداف. هؤلاء الأساطير يشكلون التشكيلة المثالية للمونديال، حيث يجمعون بين المهارة والإرادة والتاريخ الحافل بالإنجازات





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم تشكيلة مثالية أساطير كرة القدم نجوم المونديال كرة القدم العالمية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

منتخب الأرجنتين بطل العالم يعلن قائمته الرسمية لمونديال 2026ستواجه الأرجنتين الجزائر والنمسا والأردن في المجموعة العاشرة من النسخة الثالثة والعشرين لكأس العالم 2026، والتي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو/ تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

Read more »

مقتل 11 شخصاً في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان من بينهم مسعفأسفرت غارات إسرائيلية على ثلاث مناطق في قضاء صور في جنوب لبنان، الجمعة، عن مقتل 11 شخصا من بينهم مسعف ومواطن سوري.

Read more »

مقتل 11 شخصا وإصابة 8 في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات بقضاء صور جنوبي البلاد.

Read more »

مقتل 11 شخصاً وإصابة 8 آخرين جراء غارات إسرائيلية على لبنانأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 8 آخرين جراء غارات إسرائيلية على بلدات في قضاء صور جنوب لبنان

Read more »

قبل مونديال 2026.. مدرب تونس يشعل الجدل داخل معسكر المنتخبسادت أجواء من التوتر وردود الأفعال الغاضبة أجواء معسكر منتخب تونس استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين.

Read more »

حسام حسن يعلن قائمة مصر النهائية لمونديال 2026أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قائمة اللاعبين النهائية لبطولة كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

Read more »