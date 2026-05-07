التصعيد الإسرائيلي الدموي في لبنان: موجة غارات عنيفة وخروقات مستمرة لاتفاق الهدنة

تقرير مفصل حول الهجمات الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت عشرات البلدات اللبنانية، مسببة سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير البنية التحتية، مع تسليط الضوء على ردود حزب الله والوضع الإنساني المأساوي.

شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً عسكرياً إسرائيل ياً عنيفاً وواسع النطاق استهدف مناطق متعددة في لبنان ، حيث أفادت وكالة الأنباء ال لبنان ية الرسمية بسلسلة من الغارات الجوية والضربات التي نفذتها الطائرات المسيّرة، والتي تركزت في مناطق متنوعة أدت إلى وقوع ضحايا من المدنيين وتدمير هائل في الممتلكات.

بدأت هذه الموجة من الهجمات باستهداف شاحنة مخصصة لنقل السيارات على طريق بلدة ميفدون، ما أسفر عن مقتل شخص في ضربة دقيقة ومفاجئة، تلتها غارة أخرى استهدفت سيارة مدنية على طريق بلدة حبوش أدت إلى مقتل شخصين، في حين استهدف القصف منزلاً في بلدة عين بعال مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، وهو ما يعكس نمطاً من الاستهداف المباشر للمدنيين وممتلكاتهم في مختلف القرى والبلدات الجنوبية.

ولم تتوقف الغارات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل مدينة النبطية التي تعرضت لقصف عنيف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة عدد من المواطنين، فضلاً عن تدمير واسع النطاق طال المباني السكنية والمنازل، في وقت استهدفت فيه طائرات مسيّرة محيط المدرسة الإنجيلية، مما يثير مخاوف جدية حول استهداف المنشآت التعليمية والمدنية. وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملياته الجوية والميدانية، حيث شن غارات على بلدة ياطر، بينما نفذت الطائرات المسيّرة ضربات على طريق عام في خربة سلم قلاوية، بالإضافة إلى استهداف بلدتي ديركيفا وحناويه.

وفي بلدة دبين، تكثفت الهجمات من خلال تنفيذ غارتين بواسطة طائرات مسيّرة بعد وقت قصير من غارة شنها الطيران الحربي على نفس البلدة، مما يشير إلى استراتيجية تدمير ممنهجة، كما طال القصف محيط جبانة بلدة كفرصير. وبالتوازي مع ذلك، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارتين على بلدتي زوطر الشرقية وأرنون، فيما تواصل المدفعية الإسرائيلية قصف بلدتي شقرا وبرعشيت بشكل مستمر.

ولم تكن العاصمة بيروت وضواحيها بمنأى عن هذا التوتر، حيث حلق طيران مسيّر على علو منخفض فوق سماء العاصمة، مما نشر حالة من الرعب والقلق بين السكان، تزامناً مع غارات استهدفت بلدات كفررمان والمجادل وأطراف بلدة إرزي، في إطار توسيع رقعة العمليات العسكرية لتشمل مناطق أوسع. أما على صعيد القصف المدفعي، فقد تعرضت بلدات صريفا وفرون والغندورية وقلاويه وبرج قلاوي لضربات مركزة، بالإضافة إلى محور عيتا الشعب ورامية، حيث رافق القصف إطلاق نار رشاش كثيف على أطراف البلدتين، فيما شهدت بلدات حبوش ودير الزهراني والكفور قصفاً مدفعياً وُصف بأنه مركز وعنيف، وتجدد القصف على بلدة الغندورية ووادي الحجير، فيما أصيب شخص في بلدة جويا جراء غارة ليلية.

وفي المقابل، رد حزب الله على هذه الخروقات عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت جنوداً وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، في محاولة لصد العدوان الإسرائيلي. ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن وكالة الأناضول، فقد شن جيش الاحتلال 63 هجوماً خلال يوم الأربعاء وحده، أسفرت عن مقتل 18 شخصاً، بينما نفذ حزب الله 16 هجوماً مضاداً استهدف تجمعات عسكرية إسرائيلية.

من الناحية الإنسانية والسياسية، فإن هذا العدوان المستمر منذ الثاني من مارس الماضي خلف كارثة حقيقية، حيث بلغ عدد القتلى 2715 شخصاً، وأصيب أكثر من 8353 آخرين، فيما اضطر ما يزيد عن 1.6 مليون شخص للنزوح من منازلهم، وهو ما يمثل خُمس سكان لبنان تقريباً، مما خلق أزمة لجوء داخلي غير مسبوقة. ورغم دخول هدنة حيز التنفيذ في 17 أبريل الماضي وتمديدها حتى 17 مايو المقبل، إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة التفاهمات وتخرق الهدنة يومياً عبر قصف دموي وتفجير واسع للمنازل في عشرات البلدات.

ويأتي هذا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة، حيث توغل الجيش الإسرائيلي في العدوان الراهن لمسافة تصل إلى 10 كلم داخل الحدود الجنوبية. ولا يقتصر هذا النهج التوسعي على لبنان فحسب، بل يمتد ليشمل احتلال فلسطين وأجزاء من سوريا، مع رفض قاطع للانسحاب أو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً للقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، مما يجعل المنطقة برمتها في حالة من عدم الاستقرار الدائم والتوتر المتصاعد





