التدخين يرفع خطر الإصابة بالسكري: دراسة أوروبية تحذر

كشفت دراسة أوروبية حديثة أن التدخين، بكافة أنواعه، يمثل عامل خطر للإصابة بمرض السكري، خاصة النوع الثاني، ويزيد من مقاومة الأنسولين. الدراسة، التي شملت تحليل بيانات آلاف الأشخاص في النرويج والسويد، حذرت من خطورة التدخين على المدخنين الحاليين والسابقين، مع التأكيد على تأثيره السلبي حتى في استخدام التبغ بغير طرق التدخين التقليدية. نتائج الدراسة تسلط الضوء على أهمية الإقلاع عن التدخين والوقاية من مرض السكري، خاصة لمن لديهم استعداد وراثي للإصابة به.

أظهرت دراسة أوروبية حديثة أن ال تدخين يشكل عامل خطر كبير للإصابة بمرض ال سكري ، خاصة النوع الثاني، بغض النظر عن نوع ال تدخين أو تاريخ الشخص. كشفت الدراسة، التي نشرت نتائجها في الجمعية الأوروبية لدراسات ال سكري ، أن ال تدخين ليس فقط يزيد من احتمالية الإصابة بال سكري ، بل يؤثر أيضًا على مقاومة الأنسولين ، وهي حالة تعيق قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل فعال لتنظيم مستويات السكر في الدم.

شملت الدراسة تحليل بيانات لأكثر من 3300 شخص مصاب بداء السكري من النوع الثاني في النرويج والسويد، مما يوفر قاعدة بيانات واسعة لدراسة العلاقة بين التدخين وتطور المرض. الدراسة ركزت على تحديد العلاقة بين معدلات التدخين ومؤشرات السكري لدى المدخنين، مع الأخذ في الاعتبار تاريخهم في التدخين، سواء كانوا مدخنين حاليين أو سابقين. النتائج كانت واضحة: التدخين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكري، خاصة النوع الثاني، ويزيد من مقاومة الأنسولين. هذا التأثير يمتد ليشمل المدخنين الحاليين والسابقين على حد سواء، مما يؤكد على أهمية الإقلاع عن التدخين في أي مرحلة. الدراسة قدمت أدلة قوية على أن التبغ، بشكل عام، يساهم في زيادة خطر الإصابة بالسكري، ليس فقط من خلال التدخين التقليدي، بل أيضًا من خلال أشكال أخرى من استهلاك التبغ، مثل السجائر الإلكترونية. هذا يشير إلى أن المشكلة الرئيسية ليست فقط في عملية الاحتراق وتكوين المواد الضارة، بل في تأثير النيكوتين والمواد الأخرى الموجودة في التبغ على الجسم. الدراسة سلطت الضوء أيضًا على أهمية الاستعداد الوراثي في تطور مرض السكري. الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكري، ويدخنون، يواجهون خطرًا أكبر بكثير للإصابة بالمرض مقارنة بغير المدخنين، مما يؤكد على ضرورة اتخاذ احتياطات إضافية لهؤلاء الأشخاص. الدكتور ديفيد كاتلر، طبيب طب الأسرة في مركز سانت جون الصحي بكاليفورنيا، علق على نتائج الدراسة، مشيرًا إلى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني ويسلط الضوء على النيكوتين كعامل محتمل، خصوصًا عبر تأثيره على مقاومة الأنسولين. هذا التأثير يتطلب المزيد من البحث لفهم الآليات الدقيقة التي تربط التدخين بالسكري، ولكن النتائج الحالية توفر دليلًا قويًا على ضرورة تجنب التدخين كجزء من استراتيجيات الوقاية من السكري





