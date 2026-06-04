التحديات الجيوسياسية وتبعات الدعم الصيني{} تقارير OECD للصلب العالمي تدعو للتدخل الدولي المنسق

التحليل المتمحور حول الأزمة العالمية في صناعة الصلب، بما في ذلك فائض الإنتاج وفقاً لتقرير OECD، ودور الدعم الصيني، وتأثير الصراعات في الشرق الأوسط على الطاقة وسلاسل التوريد، واستجابات الدول وضرورة التعاون الدولي

تلطلت آفاق الصناعة العالمية للصلب في ظل تصاعد الاكتظاظ والتحديات الجيوسياسية، إذ أصدرت منظمة التعاون والتنمية ال اقتصاد ية (OECD) تقريراً سنوياً يسلط الضوء على الأزمة العميقة التي يمر بها قطاع الصلب العالمي.

وتبين في هذا التقرير أن التوسع المستمر في القدرات الإنتاجية - التي تجاوزت 640 ميلون طن خلال العام الماضي وتوقعت أن ترتفع إلى 745 ميلون طن بحلول عام 2028 - قد أدى إلى فائض إنتاج يفوق ثلث الطلب العالمي الذي بلغ نحو 1800 ميلون طن. وعلى الرغم من انخفاض الطلب إلى نحو 0.9 ٪ سنوياً فقط حتى عام 2030، فإن القيم العالية للصادرات المدعمة الموالية للصلب الصيني تُغرق الأسواق العالمية وتضعف جدوى المنتجين ذوي الجودة العالية في البلدان الأخرى.





يُعزى هذا الفائض بصورة كبيرة إلى دعم بكين للصناعة الصلبية، إذ تضعف معايير الكفاءة المحلية مهماً وتزداد بدلاً من ذلك صادرات المصانع الصينية إلى الأسواق الخارجية. وتضاعف بكين بشكل كبير الأعباء المالية التي تحاولها للوصول إلى تنافسية أعلى، ما يضعف جدوى المستهلكين ويؤثر على قيمة الصلب في الأسواق المحلية.

علاوة على ذلك، تعمقت ضغوطاً متعلقة بارتفاع أسعار الطاقة وتقطع سلاسل التوريد النابضة بالحياة في الشرق الأوسط، لاسيما في ظل الصراع المستمر بين إيران وإسرائيل والذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وذو عواقب مباشرة على الصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة.



في ظل هذه الظروف، حثت OECD على ضرورة التعاون الدولي المنسق للعمل على حلول هيكلية شاملة، بما في ذلك إنشاء تحالف عالمي للمنتجين غير الصينيين لتحديد إطار عمل شامل يهدف إلى منع تكرار الأزمة والحد من المنافسة غير العادلة.

كما قمَّت الصين برفض ما أثارها في التقرير، وذكرت بأنها تتبع سياسات داعمة للقطاع الصناعي وفقًا لنُظم تنظيم التجارة الدولية، ومطالبت بالحياد والموضوعية في تحليل التقارير.





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صناعة الصلب أزمة الإنتاج دعم الصين الشرق الأوسط التجارة الدولية

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